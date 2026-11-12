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How to Get Glowing skin: बाजार की महंगी क्रीम को कहें बाय! बेसन, मलाई और शहद से बनाएं नेचुरल उबटन, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार

सर्दियां शुरू होते ही स्किन का फटना और ड्राई होना आम बात है लेकिन कई लोगों की स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है जो बाजार की क्रीम से भी ठीक नहीं होती. ऐसे में यहां हम आपको एक ऐसा देसी उबटन बनाने का तरीका बता रहे हैं जो आपकी स्किन को सर्दियों में भी सॉफ्ट रख सकता है.

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सर्दियों में लगाएं ये देसी उबटन (Photo: ITG)
सर्दियों में लगाएं ये देसी उबटन (Photo: ITG)

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ठंडी हवाएं त्वचा की नमी चुरा लेती हैं जिससे स्किन बेजान, ड्राई होने लगती है और चेहरे पर सूखी पपड़ियां जमने लगती हैं. इस मौसम में महंगे केमिकल वाले मॉइश्चराइजर या फेस पैक लगाने के बजाय अगर आप प्राकृतिक और घरेलू नुस्खों का सहारा लें तो ज्यादा फायदा मिलता है.

सर्दियों में स्किन की खोई हुई नमी और चमक वापस लाने के लिए घर पर बना देसी मलाई-बेसन का उबटन किसी वरदान से कम नहीं है. यह सिर्फ 15 मिनट में चेहरे से डेड स्किन सेल्स को हटाकर नेचुरल निखार लाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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बेसन: 2 बड़े चम्मच (त्वचा की सफाई के लिए)

ताजी मलाई या दूध: 1 बड़ा चम्मच (सर्दियों में ड्राईनेस दूर करने के लिए)

हल्दी पाउडर: एक चुटकी (ग्लो और एंटी-बैक्टीरियल गुणों के लिए)

शहद: आधा छोटा चम्मच (नमी लॉक करने के लिए)

गुलाब जल या बादाम का तेल: कुछ बूंदें

डीप मॉइश्चराइजेशन और परफेक्ट ग्लो की सीक्रेट ट्रिक्स:

मलाई का इस्तेमाल: सर्दियों में बेसन के साथ दूध की जगह ताजी मलाई मिलाने से यह उबटन स्किन को अंदर से पोषण देता है और सूखी पपड़ियों को पूरी तरह खत्म कर देता है.

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हल्के हाथों से मसाज: उबटन को चेहरे पर लगाने के बाद सीधे न धोएं, बल्कि सूखने के बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए हटाएं (Rub करें). इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और तुरंत निखार आता है.

बनाने और लगाने की विधि:

पेस्ट तैयार करें: एक साफ कटोरी में बेसन, मलाई, हल्दी, शहद और कुछ बूंदें गुलाब जल की डालकर अच्छी तरह मिला लें ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए.

चेहरे पर लगाएं: इस तैयार उबटन को अपने साफ चेहरे और गर्दन पर समान रूप से ब्रश या उंगलियों की मदद से लगाएं.

15 मिनट के लिए छोड़ें: उबटन को चेहरे पर करीब 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें ताकि सभी पोषक तत्व स्किन में समा जाएं.

गुनगुने पानी से हटाएं: जब यह हल्का सूख जाए, तो गुनगुने पानी के छींटे मारकर इसे हल्के हाथों से रगड़ते हुए साफ कर लें. चेहरा धोने के बाद कोई हल्का मॉइश्चराइजर लगा लें.

आपका बेहद असरदार, नेचुरल और स्किन को पपड़ी-मुक्त बनाने वाला देसी विंटर उबटन तैयार है! इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, आपकी त्वचा सॉफ्ट और चमकदार बन जाएगी.

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