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दिल्ली में धुंध से बुरा हाल, दिन में ही सड़कों पर छाया अंधेरा, GRAP-3 भी बेअसर

GRAP-3 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर धुंध छाई हुई है. गुरुवार शाम तुगलकाबाद के एमबी रोड और गुरु रविदास मार्ग पर भी धुंध साफ नजर आई. प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है. अब लोगों को बारिश का इंतजार है.

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GRAP-3 की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है. (Photo-ITG)
GRAP-3 की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है. (Photo-ITG)

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है. सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अब तक राहत नहीं मिली है. GRAP-3 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर धुंध छाई हुई है. 

गुरुवार को भी दिनभर प्रदूषण का असर देखने को मिला. दिन में धूप भी ठीक से नहीं निकल पाई. वहीं, शाम होते-होते कई इलाकों में धुंध और ज्यादा नजर आने लगी. अब लोगों को बारिश का इंतजार है. उन्हें उम्मीद है कि बारिश होने से प्रदूषण कुछ कम होगा.

सड़कों पर छाई धुंध, कम हुई धूप

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दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में गुरुवार शाम प्रदूषण का असर साफ दिखाई दिया. एमबी रोड और गुरु रविदास मार्ग की तस्वीरों में सड़कों पर धुंध नजर आई. ये तस्वीरें शाम करीब 8:30 बजे से 9 बजे के बीच की हैं. सड़क पर दूर तक देखने में परेशानी हो रही थी. पूरे इलाके में धुंध की मोटी परत दिखाई दे रही थी.

दिन के समय भी प्रदूषण का असर बना रहा. आसमान में धुंध के कारण धूप कम नजर आई. शाम होने के बाद स्थिति और खराब होती दिखाई दी. दिल्ली के कई हिस्सों में प्रदूषण की वजह से वातावरण धुंधला बना हुआ है.

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GRAP-3 की पाबंदियों के बाद भी राहत नहीं

दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए GRAP-3 की पाबंदियां लागू की गई हैं. इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक और कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं. इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर कम होता नजर नहीं आ रहा है. पिछले कई दिनों से राजधानी के लोग खराब हवा का सामना कर रहे हैं.

प्रदूषण को रोकने के लिए अलग-अलग स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं. लेकिन फिलहाल इनका असर जमीन पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है. सड़कों पर धुंध की तस्वीरें इस समस्या को दिखा रही हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली प्रदूषण पर AAP का प्रदर्शन, विधानसभा में हंगामा... रेखा गुप्ता सरकार पर डेटा चोरी के आरोप

आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी

खराब हवा का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है. बाहर निकलने पर कई लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हो रही है. कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी और खांसी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है.

प्रदूषण से परेशान लोगों को अब बारिश का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि बारिश होने पर हवा में मौजूद प्रदूषण के कण नीचे बैठ सकते हैं और लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, फिलहाल बारिश की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. ऐसे में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने का इंतजार है.
 

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