scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हेमंंत सोरेन को 'खून' वाला ग‍िफ्ट! देवेंद्र महतो ने दी चेतावनी, कांटों का चक्रव्यूह भी टूटा

JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है. छात्र आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं. इस बीच देवेंद्र महतो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं. इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा है कि आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, उन्हें  कहीं ऐसा बर्थ डे गिफ्ट न दे दें कि खून बहे.

Advertisement
X
देवेंद्र महतो भी मार्च में शामिल हुए. (Photo- ITGD)
देवेंद्र महतो भी मार्च में शामिल हुए. (Photo- ITGD)

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब विधानसभा घेराव तक पहुंच गया है. सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े. इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए छात्र नेता देवेंद्र महतो स्ट्रेचर पर वहां पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन का जिक्र करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला.

उनके एक बयान ने आंदोलन के बीच सियासी हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने आगे यह भी बताया कि उन्होंने पिछले 9 दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, इतने कमजोर हो गए हैं कि वह यहां से भाग भी नहीं सकते हैं. झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र सीएम हेमंत सोरेन से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे हैं. वहीं, उन्होंने कहा कि आज सोरेन का बर्थडे है और मैं नहीं चाहता हूं कि वह इस खुशी के मौके पर ऐसा तौहफा दें जिससे खून बहे. 

प्रदर्शन में शामिल होते ही क्या बोले मेहतो? 

सम्बंधित ख़बरें

झारखंड में आज विधानसभा घेराव.
रांची में मार्च कर रहे छात्रों की क्या है डिमांड्स? किसपर बनी बात
आज कहां-कहां बंद है स्कूल?
कहीं बारिश तो कहीं प्रोटेस्ट से आज बंद रहेंगे स्कूल!
More DGCA officials under scanner over Drone Federation's alleged forged document
ड्रोन फेडरेशन फर्जीवाड़ा: DGCA के अधिकारी रडार पर, CVC में नई शिकायत
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में होगी नई भर्ती.
पेपर लीक विवाद के बाद शुरू हुआ 'बिल्ड न्यू NTA' मिशन
17 साल के प्रणव को मिली 3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप.
लड़के को मिला 3.55 करोड़ का स्कॉलरशिप, ब्राउन यूनिवर्सिटी में करेंगे पढ़ाई 

प्रदर्शन में शामिल होते ही देवेंद्र मेहतो ने कहा कि सरकार ने अराजकता को न्योता दिया है. मैं हॉस्पिटल में होने की 9 दिनों से भूखा हूं लेकिन बाबजूद मैं यहां आने से खुद को नहीं रोक सका. उन्होंने आगे कहा कि मैं कोई मसीहा नहीं हूं माड़-भात खाता हूं, सूखी रोटी खाता हूं और आगे भी वहीं खाऊंगा. मेरे निजी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है. 

Advertisement

बस इस चीज से हूं  दुखी 

देवेंद्र महतो ने आगे कहा कि अगर मुझे किसी चीज से सबसे ज्यादा दर्द हुआ है तो वह भूख हड़ताल है. इस दौरान उन्होंने छात्रों का पक्ष लेते हुए कहां कि आखिर क्यों सरकार छात्रों की मांगों को पूरी नहीं कर रही है. उन्होंने छात्रों के साथ-साथ मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद दिया है और प्रदर्शन के दौरान शांति बनाने की अपील भी की है. 

सीएम सोरेन से 'रिटर्न गिफ्ट' मांग रहे छात्र

इस दौरान झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र सीएम हेमंत सोरेन से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे हैं. जन्मदिन के मौके पर एक छात्र ने कहा कि आज सीएम सोरेन का बर्थडे है और वो अपनी मांगों के रूप में उनसे रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    IAS वाले ‘शाही ठाठ’ के बीच घर में बारहसिंगा के 2 सींग, मनीष गुप्ता केस में बढ़ा रहस्य |
    'अगर गुरुजी जीवित होते...', शीबू सोरेन की फोटो के साथ देवेंद्र महतो ने हेमंत सोरेन को दिखाया आईना |
    देश से दूर US में बसी बड़ी बेटी त्रिशाला, मनाया 38वां बर्थडे, लाडली की याद में तड़पे संजय दत्त, हुए भावुक |
    हेमंंत सोरेन को 'खून' वाला ग‍िफ्ट! देवेंद्र महतो ने दी चेतावनी, कांटों का चक्रव्यूह भी टूटा |
    बारिश में फोन भीग गया? भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, वरना होगा हजारों का नुकसान |
    पहले महीने में VB-G RAM G योजना मनरेगा से पिछ़ड़ी, जुलाई में 50% कम हुआ ग्रामीण रोजगार |
    रांची में 'बिहार जैसा स्वैग': वाटर कैनन की तेज धार में झूमने लगे प्रदर्शनकारी, देखें वीड‍ियाे |
    रांची में छात्रों का विधानसभा घेराव, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े छात्र |
    डॉक्टर ने बताया था 'मृत', 17 घंटे बाद 'जिंदा' हो गईं थीं शीला देवी! वेंटिलेटर पर 9 दिन चली लड़ाई, आखिरकार उखड़ गईं सांसें |
    Sama Rice Chilla Recipe: व्रत में बनाकर खाएं समा के चावल का क्रिस्पी चीला, मूंगफली की चटनी के साथ लगेगा बेहद टेस्टी
    Advertisement