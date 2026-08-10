झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब विधानसभा घेराव तक पहुंच गया है. सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े. इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए छात्र नेता देवेंद्र महतो स्ट्रेचर पर वहां पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन का जिक्र करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला.

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उनके एक बयान ने आंदोलन के बीच सियासी हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने आगे यह भी बताया कि उन्होंने पिछले 9 दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, इतने कमजोर हो गए हैं कि वह यहां से भाग भी नहीं सकते हैं. झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र सीएम हेमंत सोरेन से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे हैं. वहीं, उन्होंने कहा कि आज सोरेन का बर्थडे है और मैं नहीं चाहता हूं कि वह इस खुशी के मौके पर ऐसा तौहफा दें जिससे खून बहे.

प्रदर्शन में शामिल होते ही क्या बोले मेहतो?

प्रदर्शन में शामिल होते ही देवेंद्र मेहतो ने कहा कि सरकार ने अराजकता को न्योता दिया है. मैं हॉस्पिटल में होने की 9 दिनों से भूखा हूं लेकिन बाबजूद मैं यहां आने से खुद को नहीं रोक सका. उन्होंने आगे कहा कि मैं कोई मसीहा नहीं हूं माड़-भात खाता हूं, सूखी रोटी खाता हूं और आगे भी वहीं खाऊंगा. मेरे निजी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है.

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बस इस चीज से हूं दुखी

देवेंद्र महतो ने आगे कहा कि अगर मुझे किसी चीज से सबसे ज्यादा दर्द हुआ है तो वह भूख हड़ताल है. इस दौरान उन्होंने छात्रों का पक्ष लेते हुए कहां कि आखिर क्यों सरकार छात्रों की मांगों को पूरी नहीं कर रही है. उन्होंने छात्रों के साथ-साथ मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद दिया है और प्रदर्शन के दौरान शांति बनाने की अपील भी की है.

सीएम सोरेन से 'रिटर्न गिफ्ट' मांग रहे छात्र

इस दौरान झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र सीएम हेमंत सोरेन से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे हैं. जन्मदिन के मौके पर एक छात्र ने कहा कि आज सीएम सोरेन का बर्थडे है और वो अपनी मांगों के रूप में उनसे रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं.

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