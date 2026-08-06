'मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड क्यों है?', अरविंद केजरीवाल ने Meta से किया सवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि मेटा ने भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में उनके अकाउंट पर पाबंदी लगाई गई है. केजरीवाल ने सवाल उठाया कि उनके अकाउंट पर यह कार्रवाई क्यों की गई.

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अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें अब तक यह भी नहीं बताया गया है कि यह पाबंदी किस वजह से लगाई गई और इसे हटाने की क्या प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि मेटा के भारत स्थित कार्यालय में मौखिक तौर पर जानकारी लेने की कोशिश के बाद भी उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिला.

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केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने मेटा के भारत स्थित कार्यालय में इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. उनका दावा है कि किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि अकाउंट पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है और इसे हटाने के लिए क्या करना होगा.

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Hi @Meta @metaindia



Why have you restricted my account? Verbal enquiries at your India office revealed that my account has been restricted in India and is unavailable in India. Why? Noone in your office is giving any reasons. Noone is suggesting how restrictions can be removed.… pic.twitter.com/4JThAqFMon — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 6, 2026

आप नेता केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस मामले में भेजे गए उनके ईमेल का भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला. उनके मुताबिक, ईमेल के जवाब में सिर्फ इतना बताया गया कि संदेश मिल गया है, लेकिन पाबंदी की वजह और उसे हटाने का तरीका नहीं बताया गया.

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केजरीवाल ने मेटा की वर्किंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए इसे खराब सेवा बताया. इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मेटा को प्रधानमंत्री के सामने इतना नहीं झुकना चाहिए कि भारत में उसे सिर्फ प्रधानमंत्री का अकाउंट चलाने की इजाजत मिले.

फिलहाल यह बात केजरीवाल के दावे के आधार पर ही सामने आई है कि भारत में उनका अकाउंट प्रतिबंधित किया गया है. मेटा की तरफ से इस कथित कार्रवाई पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

केजरीवाल इससे पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार और बीजेपी से सवाल करते रहे हैं. हाल ही में उन्होंने गुजरात में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पेजों को कथित तौर पर ब्लॉक किए जाने का मुद्दा भी उठाया था.

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