अब दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के खिलाफ प्रोटेस्ट, पुलिस के समर्थन में जमकर लगे नारे

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के बीच कनॉट प्लेस के पास विरोध का एक दूसरा दृश्य भी देखने को मिल रहा है. यहां बड़ी संख्या में युवा पोस्टर-बैनर लेकर पहुंचे हैं. ये लोग CJP के प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं. उनके हाथों में पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन वाले पोस्टर हैं. कुछ पोस्टरों में EVM का जिक्र भी है. प्रदर्शनकारी पुलिस के समर्थन में नारे लगा रहे हैं. उनका कहना है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, बल्कि देशभक्त के तौर पर यहां विरोध जताने आए हैं.

और पढ़ें

प्रदर्शन में शामिल लोग CJP के प्रदर्शन को साजिश बता रहे हैं. कुछ प्रदर्शनकारियों ने इसके पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप भी लगाया है. हालांकि, उनके इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. उनका कहना है कि वे उन लोगों के विरोध में यहां आए हैं, जिन्होंने पिछले प्रदर्शन में आतंकियों के समर्थन में नारे लगाए थे.

कनॉट प्लेस के पास प्रदर्शन कर रहे युवाओं के हाथों में अलग-अलग संदेश लिखे पोस्टर हैं. इनमें पीएम मोदी के काम की तारीफ की गई है. कुछ पोस्टरों में EVM को लेकर भी संदेश दिए गए हैं. प्रदर्शनकारी पुलिस के समर्थन में नारे लगाते हुए CJP के प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं. वे खुद को देशभक्त बताते हुए कह रहे हैं कि उनका विरोध देश विरोधी नारों के खिलाफ है. हालांकि, पिछले प्रदर्शन में क्या नारे लगाए गए थे और मौजूदा प्रदर्शनकारियों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि के लिए स्वतंत्र जानकारी उपलब्ध नहीं है.

Advertisement

अब तक 2,000 लोग हिरासत में

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब तक करीब 2,000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी है. ममता बनर्जी समेत कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा, दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. पुलिस जगह-जगह जांच कर रही है, जबकि बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल तैनात हैं.

फिलहाल जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के बीच कनॉट प्लेस के पास पहुंचे युवा अपने पोस्टर और नारों के जरिए विरोध जता रहे हैं. वे पीएम मोदी के समर्थन में संदेश दे रहे हैं, पुलिस के पक्ष में नारे लगा रहे हैं.

---- समाप्त ----