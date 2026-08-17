तमिलनाडु के सीएम विजय ने लॉन्च किया 'इंडिया टुडे तमिल' यूट्यूब चैनल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को चेन्नई में आयोजित 'इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंडटेबल' में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का आगाज किया. अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने "सच को और मुखर होकर बोलने दें" (let truth speak louder) के संदेश के साथ 'इंडिया टुडे तमिल' यूट्यूब चैनल का आधिकारिक उद्घाटन भी किया.

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इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के भविष्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां एक साथ मंच साझा करेंगी. खेल मंत्री आधव अर्जुन सरकार के पहले 100 दिनों के प्रदर्शन पर प्रेजेंटेशन देकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे.

हाल ही में भाजपा छोड़कर अपना स्वतंत्र जमीनी राजनीतिक अभियान शुरू करने वाले पूर्व नेता के. अन्नामलाई 'अन्नामलाई बियॉन्ड बीजेपी' (BJP से आगे अन्नामलाई) सत्र में अपनी राजनीतिक यात्रा और भावी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. वहीं, राज्य के विवादित परिसीमन मुद्दे पर केंद्रित एक विशेष सत्र में एमडीएमके सांसद दुरई वाइको, कांग्रेस सांसद प्रवीण चक्रवर्ती, भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन और डीएमके प्रवक्ता सेलम धरणीधरन हिस्सा लेंगे.

डीएमके सांसद दयानिधि मारन एक अलग राजनीतिक सत्र का हिस्सा होंगे, अभिनेता ध्रुव विक्रम भी एक विशेष सत्र में शामिल होंगे, इस राउंडटेबल में तमिलनाडु की आर्थिक संभावनाओं और निवेश के माहौल के साथ-साथ भ्रष्टाचार, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त और स्वास्थ्य जैसी राज्य की प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

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