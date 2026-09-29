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आज 29 सितंबर 2026 मेष राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 29 September 2026, Aries Horoscope Today: जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवरों और वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.

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aries horoscope
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रचनात्मक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. व्यावसायिक कार्यों के अवसर बढ़ेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे. नवाचार अपनाएंगे. चर्चा के केंद्र में रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विविधि प्रयासों में रुचि रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. कामकाज की शुरूआत कर सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवरों और वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- नवीन प्रयासों में लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवर संबंधों में सुधार होगा. कामकाजी विषय बेहतर होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संकल्पों को पूरा करेंगे. कार्य व्यापार में शुभता रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में रुझान बढ़ा रहेगा. व्यावसायिक कोशिशों में आगे बढ़ाएंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

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प्रेम मैत्री- अपनों से सकारात्मक चर्चा संवाद बढ़ेगा. परिजन प्रभावित रहेंगे. सभी का विश्वास जीतेंगे. खुशी का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. भावनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. वादा निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम लेंगे. लोकप्रियता बढ़ेगी. रहन सहन और आकर्षण बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रयास गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं. सृजन बढ़ाएं. बड़ी सोच बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

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