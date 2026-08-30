मेसी के कोलकाता इवेंट का पैसा लौटाएगी बंगाल सरकार, 33 हजार फैंस को मिलेगा रिफंड

राष्ट्रीय खेल दिवस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में 2025 के लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था का मुद्दा उठाया. साथ ही, उन्होंने यह भी ऐलान किया कि युवा भारती स्टेडियम में कार्यक्रम के लिए टिकट खरीदने वाले कुल 33 हजार फैंस को उनकी टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे.

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दरअसल, बीते साल 13 दिसंबर को स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी कोलकाता पहुंचे थे. यहां उनका कार्यक्रम होना था. मेसी को देखने के लिए देश के कई हिस्सों से उनके फैंस आए थे. दर्शकों ने बस मेसी के लिए 4 हजार से 6 हजार तक की टिकट खरीदी थी. लेकिन इस कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था हुई. जिसके बाद फैंस द्वारा यह मांग की गई कि उनकी टिकट के पैसे वापस किए जाएं, लेकिन उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है.

अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में बताया है कि रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है. और जल्द ही सभी लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे. शनिवार को पश्चिम बंगाल में खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मेसी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था को लेकर पिछली सरकार को भी घेरा है. उन्होंने TMC सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर खेल क्षेत्र या संगठन पर राजनीति का नियंत्रण क्यों होना चाहिए? अब जो बदलाव होंगे, वह उस सिस्टम का कायापलट करेंगे.

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राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे. उन्होंने TMC सरकार पर वार करते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उनमें से कई खिलाड़ियों के कागजात 11 सालों से मुख्यमंत्री कार्यालय में धूल फांक रहे थे. शुभेंदु ने कहा कि बंगाल में प्रतिभा, बुद्धि, समर्पण और फोकस है लेकिन जरूरी सिस्टम, पहल और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी. उनका कहना है कि वे इस दिशा में बड़े बदलाव करेंगे.

खेल क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए जाने वाले कामों का रोडमैप बताते हुए शुभेंदु ने कहा कि उनकी सरकार ने खेल क्षेत्र के लिए 400 करोड़ का बजट रखा है. यह बजट पूरे साल के लिए नहीं बल्कि आठ महीनों के लिए है. उन्होंने बताया कि BJP सरकार राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में छोटे इनडोर स्टेडियम बनाएंगी, जिसमें टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और जिम शामिल होंगे. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक साल में 294 स्टेडियम बनाना मुश्किल है इसलिए उनकी सरकार हर साल 100 स्टेडियम बनाएगी.

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