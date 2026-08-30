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आकांक्षा पुरी के बाद खेसारी लाल यादव को मिली नई हीरोइन, केमिस्ट्री देख उड़े फैंस के होश

आकांक्षा पुरी के साथ कई सारे गाने करने के बाद, खेसारी लाल यादव अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल कंगना शर्मा को लेकर अपना नया भोजपुरी गाना अफीम लेकर आए हैं. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई है.

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आकांक्षा को भूले खेसारी? (Photo: Instagram @thalapathy_khesari/akanksha8000)
आकांक्षा को भूले खेसारी? (Photo: Instagram @thalapathy_khesari/akanksha8000)

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा रहे हैं. उनका नया गाना अफीम रिलीज होने के कुछ ही घंटों में कई मिलियन व्यूज बटोर चुका है. उनके फैंस को खेसारी का नया गाना पसंद आया है. मगर साथ ही साथ उनकी गाने में दिख रही हीरोइन संग केमिस्ट्री भी धूम मचा रही है. 

खेसारी का नया गाना

खेसारी लाल यादव ने अपने नए गाने में बॉलीवुड और टीवी की जानी-पहचानी एक्ट्रेस और मॉडल कंगना शर्मा को लिया था. इसमें दोनों एक-दूसरे की बाहों में खोए हुए नजर आते हैं. कंगना का ये पहला भोजपुरी गाना भी है, जिसमें वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक के साथ नजर आईं. गाने में उन्होंने अपनी अदाओं से जलवा भी बिखेरा. एक्ट्रेस की बोल्डनेस का हर कोई दीवाना हुआ.

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कंगना ने इंस्टाग्राम पर गाने की एक क्लिप पोस्ट की थी, जिसपर वो लोगों के रिएक्शन जानना चाह रही थीं. खेसारी के फैंस को कंगना संग उनकी केमिस्ट्री बेहद पसंद आई. कई लोगों ने तो फायर इमोजी के साथ उनके गाने की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा भी कि इस जोड़ी ने उनके होश उड़ा दिए हैं. दोनों ने तबाही मचा दी है. लेकिन कुछ लोगों ने गाने में AI के इस्तेमाल का भी जिक्र किया. इसमें दिखाया गया हैलीकॉप्टर उन्हें नकली और AI से बना हुआ दिखा, जिसके लिए उन्होंने मेकर्स को जमकर ट्रोल भी किया. 

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फैंस को याद आईं आकांक्षा पुरी

हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी रहे, जिन्हें आकांक्षा पुरी की याद आई. उन्होंने खेसारी संग कई म्यूजिक वीडियो में काम किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. उन गानों में उनकी जानदार केमिस्ट्री दिखाई देती थी. खेसारी और आकांक्षा जोड़ी की चर्चा भी खूब ज्यादा होती थी. दोनों के अफेयर की अफवाहें काफी ज्यादा उड़ा करती थीं.

वो कई मौकों पर एक साथ नजर आते थे. एक-दूसरे संग कोजी और इंटीमेट फोटो-वीडियो शेयर करते थे, जिससे इन अफवाहों को और भी ज्यादा आग मिलती थी. लेकिन खेसारी और आकांक्षा ने हमेशा उन अफवाहों को दोस्ती का नाम देकर खारिज किया.

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