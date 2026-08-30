‘हैप्पी रक्षा बंधन ताई...’ स्टेटस के कुछ घंटे बाद भाई ने दी जान

रक्षाबंधन का त्योहार, बहन की कलाई पर राखी और भाई की लंबी उम्र की दुआ... लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव में इसी त्योहार के दिन एक परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. दशरथ नगर इलाके में 18 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. सबसे दर्दनाक बात यह रही कि जब परिजनों ने अस्पताल में युवक का शव देखा, तब भी उसकी कलाई पर बहन की बांधी हुई राखी मौजूद थी.

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फोन पर लगाया था ‘हैप्पी रक्षा बंधन ताई’ का स्टेटस

युवक की पहचान रोहित साहेबराव धनगर के रूप में हुई है. रोहित अपने माता-पिता और छोटी बहन के साथ दशरथ नगर के असोदा रोड इलाके में रहता था. बताया जा रहा है कि शुक्रवार, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर उसकी छोटी बहन ने उसे राखी बांधी थी. भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते के बीच रोहित ने अपने मोबाइल फोन पर ‘हैप्पी रक्षा बंधन ताई’ का स्टेटस भी लगाया था.

राखी बंधवाने के बाद रोहित अपने चाचा के गांव जाने के लिए नए बस स्टेशन गया. इसके बाद दोपहर में वह अपने पिता के साथ मेहरून इलाके में अपनी मौसी के घर भी गया था. वहां से वह करीब दो बजे दशरथ नगर स्थित अपने घर वापस लौटा.

बताया जा रहा है कि घर पहुंचने के बाद रोहित ने कहा कि उसे नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना है और वह थोड़ी देर में वापस लौट आएगा. उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था. कुछ समय बाद उसने कथित तौर पर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने पर रिश्तेदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. रोहित को तत्काल सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

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घटना से परिवार भी सदमे में

अस्पताल में जब परिवार ने रोहित का शव देखा तो उसकी कलाई पर वही राखी बंधी हुई थी, जिसे उसकी बहन ने सुबह बड़े प्यार से बांधा था. यह दृश्य देखकर परिजनों का कलेजा कांप उठा. जिस भाई की कलाई पर कुछ घंटे पहले बहन ने रक्षा का धागा बांधा था, उसी भाई की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

रक्षाबंधन के दिन हुई इस दर्दनाक घटना से दशरथ नगर इलाके में भी शोक की लहर है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल रोहित के इस कदम के पीछे की वजह सामने नहीं आई है.

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