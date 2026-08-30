scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘हैप्पी रक्षा बंधन ताई...’ स्टेटस के कुछ घंटे बाद भाई ने दी जान

महाराष्ट्र के जलगांव में रक्षाबंधन के दिन 18 वर्षीय रोहित साहेबराव धनगर ने कथित तौर पर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह उसकी छोटी बहन ने उसे राखी बांधी थी और रोहित ने मोबाइल पर ‘हैप्पी रक्षा बंधन ताई’ का स्टेटस भी लगाया था.

Advertisement
X
युवक ने क्यों उठाया ऐसा कदम, अभी तक नहीं चल पाया है पता. (Photo: Representational )
युवक ने क्यों उठाया ऐसा कदम, अभी तक नहीं चल पाया है पता. (Photo: Representational )

रक्षाबंधन का त्योहार, बहन की कलाई पर राखी और भाई की लंबी उम्र की दुआ... लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव में इसी त्योहार के दिन एक परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. दशरथ नगर इलाके में 18 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. सबसे दर्दनाक बात यह रही कि जब परिजनों ने अस्पताल में युवक का शव देखा, तब भी उसकी कलाई पर बहन की बांधी हुई राखी मौजूद थी.

फोन पर लगाया था ‘हैप्पी रक्षा बंधन ताई’ का स्टेटस
युवक की पहचान रोहित साहेबराव धनगर के रूप में हुई है. रोहित अपने माता-पिता और छोटी बहन के साथ दशरथ नगर के असोदा रोड इलाके में रहता था. बताया जा रहा है कि शुक्रवार, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर उसकी छोटी बहन ने उसे राखी बांधी थी. भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते के बीच रोहित ने अपने मोबाइल फोन पर ‘हैप्पी रक्षा बंधन ताई’ का स्टेटस भी लगाया था.

राखी बंधवाने के बाद रोहित अपने चाचा के गांव जाने के लिए नए बस स्टेशन गया. इसके बाद दोपहर में वह अपने पिता के साथ मेहरून इलाके में अपनी मौसी के घर भी गया था. वहां से वह करीब दो बजे दशरथ नगर स्थित अपने घर वापस लौटा.

सम्बंधित ख़बरें

jalgaon hatnur dam water release
जलगांव में बारिश से डैम ओवरफ्लो! हतनूर के 16 गेट खुले
jalgaon honor killing
लव मैरिज से नाराज था रिटायर्ड पुलिस अफसर... गोली मारकर बेटी की कर दी हत्या, दामाद घायल
हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी (screengrab ITG)
कावड़ यात्रा में ट्रक ने 10 साल के प्रबल को कुचला, भीड़ ने फूंकी गाड़ी
जांच हुई तो सामने आया पूरा फर्जीवाड़ा.(Photo: Manish Shantaram Jog/ITG)
शादी के लिए बनी फर्जी RPF जवान... स्टेशन से नकली महिला पुलिसकर्मी गिरफ्तार
देवदूत बनकर पहुंचे हेल्थ और फायर वर्कर्स.(Photo:ITG)
सीने तक था पानी, प्लास्टिक के टब में बचाई 1 महीने के मासूम की जान

बताया जा रहा है कि घर पहुंचने के बाद रोहित ने कहा कि उसे नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना है और वह थोड़ी देर में वापस लौट आएगा. उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था. कुछ समय बाद उसने कथित तौर पर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने पर रिश्तेदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. रोहित को तत्काल सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

घटना से परिवार भी सदमे में
अस्पताल में जब परिवार ने रोहित का शव देखा तो उसकी कलाई पर वही राखी बंधी हुई थी, जिसे उसकी बहन ने सुबह बड़े प्यार से बांधा था. यह दृश्य देखकर परिजनों का कलेजा कांप उठा. जिस भाई की कलाई पर कुछ घंटे पहले बहन ने रक्षा का धागा बांधा था, उसी भाई की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

रक्षाबंधन के दिन हुई इस दर्दनाक घटना से दशरथ नगर इलाके में भी शोक की लहर है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल रोहित के इस कदम के पीछे की वजह सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    सोनम वांगचुक ने आमिर खान को कहा 'गजनी', पहली मुलाकात का किया जिक्र, खोली पोल |
    अमेरिका के हाथ लगा वेनेजुएला का तेल खजाना, देखें US TOP-10 |
    'दोस्तों को बहते देखा, पर कुछ नहीं कर सका', नेपाल बाढ़ से बचे लोगों ने सुनाई आपबीती |
    ...कहानी उस शहर की जिसने झेले हैं 100 से अधिक युद्ध, 44 बार हुआ तबाह! |
    भोटेकोशी नदी का फिर बढ़ रहा जलस्तर, नेपाल में नई आपदा की आहट! |
    '5 महीने ड्रेसिंग रूम में गुजारे, अब भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना है...', अनाया बांगड़ ने बताया अपना सबसे बड़ा ड्रीम, BCCI से की खास गुजारिश |
    बड़े शहरों की लड़कियां और सेक्स रैकेट... पुलिस ने मारा छापा तो उड़ गए होश |
    बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ने किया कमाल! 2 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 27 करोड़ |
    Best hill stations in September: सितंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 10 हिल स्टेशन, आज ही बनाएं ट्रिप का प्लान |
    September Grah Gochar 2026: सितंबर में होगा बड़ा शुक्र गोचर, 7 राशियों की चमकेगी किस्मत!
    Advertisement