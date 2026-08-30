How to Clean Induction Chulha: इंडक्शन चूल्हे को ऐसे करें साफ, लंबे समय तक रहेगा नया जैसा

How to Clean Induction Chulha: आजकल ज्यादातर घरों में इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. यह गैस के मुकाबले इस्तेमाल करने में आसान होता है और कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है. लेकिन रोजाना खाना बनाते समय इस पर तेल, मसाले और खाने के दाग जम जाते हैं. अगर समय-समय पर इसकी सफाई न की जाए तो इसकी सतह खराब हो सकती है और अंदर लगा पंखा (फैन) भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको इंडक्शन को साफ करने का आसान तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आपका इंडक्शन लंबे समय तक नया जैसा चमकदार रहेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा.

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इंडक्शन साफ करने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान

सफाई करने से पहले इंडक्शन का प्लग जरूर निकाल दें. इंडक्शन पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही साफ करें. सफाई के दौरान ज्यादा पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब हो सकते हैं. किसी भी क्लीनर का इस्तेमाल करने से पहले सतह को सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. इंडक्शन को साफ करने के लिए हमेशा मुलायम कपड़े या माइक्रोफाइबर कपड़े का ही इस्तेमाल करें, ताकि इसकी ग्लास सतह पर खरोंच न आए.

इंडक्शन का चूल्हा कैसे करें साफ?

सिरके से करें सफाई

सबसे पहले सूखे कपड़े से इंडक्शन की धूल साफ करें. इसके बाद बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर घोल तैयार करें. इस घोल में कपड़ा भिगोकर इंडक्शन की सतह को धीरे-धीरे पोंछें. इससे दाग और चिकनाई आसानी से हट जाएगी.

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बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें

जिद्दी दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे दाग वाली जगह पर लगाएं और मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें.

साबुन वाले पानी से करें सफाई

गुनगुने पानी में थोड़ा लिक्विड डिशवॉश मिलाएं. इस घोल में कपड़ा भिगोकर इंडक्शन को साफ करें. अगर दाग ज्यादा हों तो उन पर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़ककर 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर साफ कपड़े से पोंछ दें.

क्यों जरूरी है रेगुलर सफाई?

अगर इंडक्शन चूल्हे की रेगुलर सफाई की जाए तो इसकी ग्लास सतह चमकदार बनी रहती है, दाग नहीं जमते और यह बेहतर तरीके से काम करता है. साथ ही, समय पर सफाई करने से इंडक्शन लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलता है और खाना बनाना भी आसान हो जाता है.

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