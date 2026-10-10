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'राष्ट्रपति की बात को गलत तरीके से पेश कर रहे राहुल', BJP ने लगाया झूठ बोलने का आरोप

बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति की बात को राहुल गांधी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं. बीजेपी ने कांग्रेस नेता के उस दावे को झूठ करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ने चुनाव में धांधली के आरोपों से इनकार नहीं किया.

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इंडिया ब्लॉक के नेताओं के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की. (Photo: PTI)
इंडिया ब्लॉक के नेताओं के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की. (Photo: PTI)

बीजेपी ने राहुल गांधी के उस दावे को 'झूठ' करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने चुनाव में धांधली के आरोप से इनकार नहीं किया और इंडिया ब्लॉक के डेलीगेशन की बात को 'स्वीकार' किया. बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर दुर्भावनापूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया.

इंडिया ब्लॉक के नेताओं के एक डेलीगेशन ने शुक्रवार शाम राष्ट्रपति मुर्मु से मुलाकात की और कथित 'वोट चोरी' के संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा.

मुलाकात के बाद, राहुल गांधी ने कहा कि वह हैरान और स्तब्ध थे कि राष्ट्रपति ने 'चुनाव में धांधली' के आरोप का खंडन नहीं किया और विपक्ष के नेताओं की बातों को मान लिया. राहुल के दावे को 'दुर्भाग्यपूर्ण और अजीब' बताते हुए BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'वह झूठ बोल रहे हैं.'

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उन्होंने कहा, 'उनका यह दावा कि राष्ट्रपति ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, उस दुर्भावनापूर्ण चक्र को दर्शाता है जिसे राहुल गांधी रच रहे हैं, और वे हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बना रहे हैं. अब ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं.'

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सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से बोले, और उनके बगल में खड़े नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भावों से साफ पता चलता था कि जो कहा जा रहा था, उसका शायद सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था. राहुल गांधी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी पैटर्न को दर्शाता है.

उन्होंने आगे कहा कि राहुल का दावा न केवल अजीब लगता है बल्कि इसमें सच्चाई से ज्यादा राजनीति की बू आती है.

BJP नेता ने राहुल से पूछा कि आपने जो कहा है, उसके लिए आपके पास क्या सबूत है. साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मु के साथ इंडिया ब्लॉक की बैठक का इस्तेमाल अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए करने पर राहुल गांधी की आलोचना भी की.

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