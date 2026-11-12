सोहेल खान ने शेयर की माता-पिता की फोटो, पीछे दिखी खास मशीन, तेजी से हवा साफ करती है

Salman Khan Home Air Purifier: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में हवा जहरीली हो चुकी है. सांस लेना मुश्किल हो रहा है और घर के अंदर भी प्रदूषण से बचना आसान नहीं है. डॉक्टर्स इस एयर पॉल्यूशन को फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण भी बता रहे हैं. ऐसे में सवाल ये है कि एयर पॉल्यूशन कम कैसे होगा?

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ऐसे में लोग अपने घरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड के खान परिवार की एक तस्वीर चर्चा में आ गई है. सोहेल खान ने अपने इंस्टाग्राम पर पिता सलीम खान और मां सलमा खान की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में उनके पीछे Dyson का खास एयर प्यूरीफायर दिखाई दे रहा है. यह आम पंखे जैसा नहीं है, बल्कि बिना खुले ब्लेड वाला टावर डिजाइन का एयर प्यूरीफायर है. आखिर यह मशीन कैसे काम करती है और इसकी खासियत क्या है?

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी से जुड़ी छोटी-छोटी बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं. कभी उनकी महंगी कारें सुर्खियां बटोरती हैं तो कभी उनका घर और लाइफस्टाइल. लेकिन इस बार चर्चा किसी लग्जरी कार या महंगी घड़ी की नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन की है जिसकी जरूरत आज देश के करोड़ों लोगों को महसूस हो रही है.

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दरअसल, सोहेल खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने माता-पिता सलीम खान और सलमा खान की एक तस्वीर शेयर की है. तस्वीर में दोनों साथ बैठे नजर आ रहे हैं. इसके साथ सोहेल ने लिखा, 'दुनिया में उनसे ज्यादा खुशनसीब कोई बच्चा नहीं हो सकता.'

इस तस्वीर में एक और चीज ने ध्यान खींचा है. सलीम खान और सलमा खान के पीछे सफेद रंग का डायसन एयर प्यूरीफायर दिखाई दे रहा है. इसका ब्लेडलेस लूप डिजाइन Dyson की खास पहचान है. यह बिना खुले ब्लेड वाला टावर डिजाइन है, जो एयर प्यूरीफायर के साथ पंखे की तरह हवा भी देता है.

हालांकि, तस्वीर से इसका सटीक मॉडल पता नहीं चलता है. इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह डायसन का कौन सा मॉडल है. लेकिन इसका डिजाइन Dyson के Purifier Cool सीरीज के एयर प्यूरीफायर जैसा दिखाई देता है.

Dyson का कौन सा एयर प्यूरीफायर है? क्यों खास है इसका डिजाइन?

डायसन अपने एयर प्यूरीफायर के लिए खास डिजाइन और तकनीक इस्तेमाल करता है. कंपनी के Purifier Cool मॉडल में आपको सामान्य पंखे की तरह घूमते हुए ब्लेड नहीं मिलते. इसकी जगह ऊपर की तरफ एक बड़ा अंडाकार लूप दिया जाता है.

यह मशीन कमरे की हवा को अपने फिल्टर सिस्टम से गुजारती है. इसके बाद साफ की गई हवा को Air Multiplier तकनीक की मदद से कमरे में फैलाया जाता है.

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डायसन के मुताबिक, उसके कुछ Pure Cool मॉडल हवा में मौजूद 0.1 माइक्रोन तक के बेहद छोटे कणों को 99.95 फीसदी तक पकड़ सकते हैं. इसमें HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है.

HEPA फिल्टर धूल, धुएं और हवा में मौजूद छोटे प्रदूषण कणों को पकड़ने में मदद करता है. वहीं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कुछ गैसों और बदबू को कम करने में मदद करता है.

इस मशीन में सेंसर भी दिए जाते हैं जो कमरे की हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर को पहचान सकते हैं. कुछ मॉडल में स्क्रीन पर PM2.5, PM10 और दूसरे प्रदूषकों की जानकारी भी दिखाई जाती है. यानी यह मशीन सिर्फ हवा को ठंडा करने वाला पंखा नहीं है, बल्कि कमरे की हवा को साफ करने और उसे चारों तरफ फैलाने का काम भी करती है.

डायसन एयर प्यूरीफायर की कीमत कितनी है?

डायसन के एयर प्यूरीफायर प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं. भारत में कंपनी के अलग-अलग मॉडल की कीमत भी अलग-अलग है. कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर Purifier Cool PC1 की कीमत 39,900 रुपये दिखाई गई है. वहीं Purifier Cool PC2 De-Nox की कीमत 54,900 रुपये है. इसके अलावा कंपनी के Purifier Hot+Cool मॉडल भी उपलब्ध हैं, जो एयर प्यूरीफायर के साथ गर्म हवा देने का काम भी करते हैं.

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ध्यान देने वाली बात है कि ये कंपनी के मौजूदा मॉडल की कीमतें हैं. सोहेल खान की तस्वीर में दिखाई दे रही मशीन का मॉडल कन्फर्म नहीं है, इसलिए उसकी कीमत भी बताना संभव नहीं है.

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा, 12 नवंबर को भी AQI 500 तक

अब सवाल यह है कि आखिर एयर प्यूरीफायर की जरूरत इतनी क्यों बढ़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण देश के कई शहरों में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण है. खासकर दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है.

12 नवंबर 2026 की सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI सुबह 7 बजे 321 दर्ज किया गया. यह बहुत खराब श्रेणी में आता है.

दिल्ली के कई इलाकों में हालात और खराब रहे. चांदनी चौक में AQI 387 और जाफरपुर में 399 तक पहुंच गया. कई दूसरे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर 350 के पार रहा.

दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी प्रदूषण लोगों की चिंता बढ़ा रहा है. हवा में PM2.5 और PM10 जैसे छोटे कणों की मात्रा बढ़ने से सांस लेने में परेशानी हो सकती है.

यही वजह है कि अब लोग सिर्फ बाहर निकलते समय मास्क लगाने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि घर के अंदर की हवा को भी साफ रखने के तरीके तलाश रहे हैं.

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