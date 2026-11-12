PM Modi at Bharat Agriculture Conference 2026 Live: आजतक के मंच पर पीएम मोदी, थोड़ी देर में भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित करेंगे. दो दिवसीय सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है. इसमें देशभर से 2,000 से ज्यादा किसान, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और ग्लोबल एक्सपर्ट्स शामिल हो रहे हैं.
इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेनरी एड्रेस देंगे. उनका संबोधन रात 8 बजे भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल में होगा. इस हॉल में 2,700 लोगों के बैठने की क्षमता है.
दो दिन के इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत बुधवार को हुई थी. इस साल इसकी थीम 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' रखी गई है. सम्मेलन का मकसद भारतीय खेती के अगले दौर की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में होने वाले संबोधन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आजतक के इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी ने किसान तक के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सबसे पहले JAM यानी जनधन, आधार और मोबाइल की शुरुआत की. इससे किसानों को पहचान मिली, बैंक अकाउंट मिला और देशभर से जुड़ने का मौका मिला.
अरुण पुरी ने कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसानों की जिंदगी के बारे में शुरू से सोच रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को पहचान देने के साथ नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराया और फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन को बेहतर किया.
अरुण पुरी ने कहा कि किसानों के घरों में टॉयलेट, गैस कनेक्शन और आवास की सुविधा पहुंचाई गई. ड्रोन दीदी योजना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम और मेक इन इंडिया से किसानों को जोड़ने की कोशिश की गई. उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने और मिलेट्स व वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करने का भी जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर जल योजना के जरिए पानी पहुंचाने, गांवों में बिजली उपलब्ध कराने और किसानों के बच्चों के लिए स्कूलों को बेहतर बनाने पर काम किया. उन्होंने इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से किसान स्मार्ट हुआ है और एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में काम हुआ है.
अरुण पुरी ने कहा कि किसानों के लिए हुए प्रयासों से उन्हें डिजिटल दुनिया से जुड़ने का मौका मिला. इससे प्रेरित होकर इंडिया टुडे ग्रुप ने किसान तक की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि किसान तक ऐसा मंच है, जहां पूरी तरह से एग्रीकल्चर की बात होती है. उन्होंने बताया कि किसान तक के यूट्यूब चैनल पर करोड़ों व्यूअर्स हैं. उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किसान तक का किसान कारवां पहुंचा है. उन्होंने कहा कि वह खुद भी इस किसान कारवां में शामिल हुए हैं और हर जिले में हजारों किसान इससे जुड़े हैं.
उन्होंने ने बताया कि किसान तक उत्तर प्रदेश के सभी नौ एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कार्यक्रम कर चुका है. इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी कई कार्यक्रम किए गए हैं और आगे भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नौजवानों को अग्निवीर योजना से जोड़ा है और किसान तक ने कृषि वीरों को मंच दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इंडिया टुडे ग्रुप के तीन प्रमुख टीवी चैनलों, 30 यूट्यूब चैनलों, पांच प्रमुख न्यूज वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा.
सम्मेलन में खेती से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी, टिकाऊ खेती, जलवायु परिवर्तन और किसानों के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी. इसमें खास तौर पर प्रिसिजन फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और मौसम के बदलाव को सहने वाली फसलों पर बात हो रही है.
कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और उनकी जरूरतों को खेती में बदलाव से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में रखना है. इसमें यह समझने की कोशिश की जा रही है कि नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और सरकारी नीतियां किसानों की तरक्की में किस तरह मदद कर सकती हैं.