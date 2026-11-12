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जेनसेन हुआंग का NVIDIA के सभी पदों से इस्तीफा, चीन की 'जासूस' से अफेयर पर बवाल के बीच ऐलान

Nvidia कॉरपोरेशन के जेनसन हुआंग ने कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. NVIDIA कॉरपोरेशन की ओर से जारी जानकारी में इसकी पुष्टि की गई है. कंपनी ने बताया कि CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया है.

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जेनसेन हुआंग के एक चीनी महिला एलिस के साथ रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा है. (File Photo-Linkdin/Reuters)
जेनसेन हुआंग के एक चीनी महिला एलिस के साथ रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा है. (File Photo-Linkdin/Reuters)

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल NVIDIA में बड़ा बदलाव हुआ है. कंपनी के को-फाउंडर जेनसेन हुआंग ने अपने सभी बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर का पद छोड़ दिया है. उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. 

कंपनी के बोर्ड ने गुरुवार को इसकी घोषणा की. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब जेनसेन हुआंग के एक चीनी महिला के साथ रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा है. इस महिला पर चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का शक जताया गया है.

कोलेट क्रेस को मिली कंपनी की कमान

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Nvidia CEO की लाइफ में कैसे हुई एलिस की एंट्री? चीनी पति ने कराई थी मुलाकात

NVIDIA ने कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया है. वह फिलहाल कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO हैं. अंतरिम CEO की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी वह CFO का पद संभालती रहेंगी. वह तब तक कंपनी का नेतृत्व करेंगी, जब तक नए CEO की नियुक्ति नहीं हो जाती.

यह भी पढ़ें: Nvidia CEO की लाइफ में कैसे हुई एलिस की एंट्री? चीनी पति ने कराई थी मुलाकात

कंपनी के बोर्ड ने स्थायी CEO की तलाश शुरू कर दी है. इसके लिए कंपनी के अंदर और बाहर, दोनों जगह से नामों पर विचार किया जाएगा. कोलेट क्रेस सितंबर 2013 में NVIDIA से जुड़ी थीं. वह 13 साल से ज्यादा समय से कंपनी के फाइनेंस से जुड़े काम संभाल रही हैं. इससे पहले वह करीब 25 साल तक दूसरी बड़ी टेक कंपनियों में काम कर चुकी हैं. इनमें Cisco और Microsoft जैसी कंपनियां शामिल हैं.

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पहली बार बनाया गया बोर्ड का चेयरमैन

कंपनी में CEO बदलने के साथ ही बोर्ड में भी बड़ा बदलाव हुआ है. NVIDIA ने हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का पहला चेयरमैन नियुक्त किया है. उनके पास टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है. वह कारोबारी, टेक कंपनी के अधिकारी और निवेशक रह चुके हैं. इससे पहले वह Synopsys के CEO और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे.

हार्वे जोन्स ने कोलेट क्रेस की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि कोलेट ने कंपनी की तेज ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है. उन्हें कंपनी के कारोबार, ग्राहकों और आर्थिक स्थिति की अच्छी समझ है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कंपनी का काम पहले की तरह चलता रहेगा. ग्राहकों से किए गए वादों और नए प्रोडक्ट लाने की योजना पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: कभी ताइवान में रॉकस्टार थे Nvidia के Jensen Huang, अब दुकानों से हटाई जा रही तस्वीरें, आखिर क्यों?

इस्तीफे के बाद NVIDIA के शेयरों में बड़ी गिरावट

CEO जेनसेन हुआंग के इस्तीफे की खबर के बाद NVIDIA के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को कंपनी के शेयर करीब 13 फीसदी तक गिर गए. हुआंग के कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर पद छोड़ने के ऐलान के बाद निवेशकों में चिंता बनी हुई है.

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33 साल तक जेनसेन ने संभाली कंपनी

NVIDIA के बोर्ड ने जेनसेन हुआंग के योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया है. जेनसेन ने करीब 33 साल तक कंपनी का नेतृत्व किया. उन्होंने 1993 में इस कंपनी की शुरुआत की थी. उनके नेतृत्व में NVIDIA ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी पहचान बनाई.

कोलेट क्रेस ने भी कहा कि वह जेनसेन की बनाई मजबूत नींव पर आगे काम करेंगी. उन्होंने कहा कि कंपनी की लीडरशिप टीम के साथ मिलकर वह AI और एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम जारी रखेंगी.
 

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