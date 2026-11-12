एनवीडिया के अरबपति सीईओ जेन्सन हुआंग के दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली टेक लीडर्स में शुमार होने से पहले, उनकी होने वाली पत्नी लोरी हुआंग (Lori Huang) उनसे ज्यादा पैसे कमाती थीं.

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इन दोनों की मुलाकात अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हुई थी, जहां दोनों को लैबोरेटरी पार्टनर बनाया गया था. एनवीडिया के दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनने से दशकों पहले, लोरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना खुद का शानदार करियर बना रही थीं. दुनिया के सबसे ताकतवर टेक परिवारों में से एक के पीछे की इस यात्रा में लोरी की कहानी बेहद दिलचस्प और खास है.

इंजीनियरिंग क्लासरूम से सिलिकॉन वैली तक का सफर

लोरी, जिनका जन्म का नाम लोरी मिल्स था, ने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. उन्होंने साल 1985 में इस विषय में बैचलर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया.

यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात जेन्सन से हुई थी. साल 2023 में 'द न्यू यॉर्कर' की एक प्रोफाइल रिपोर्ट में जेन्सन ने उन दिनों को याद करते हुए बताया था कि करीब 250 छात्रों की क्लास में लोरी उन चुनिंदा तीन लड़कियों में से एक थीं.

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जेन्सन ने लोरी का दिल जीतने के लिए उन्हें हर रविवार अपने साथ पढ़ाई करने का प्रस्ताव दिया. और इसके लिए उन्होंने क्या वादा किया था? जेन्सन का वादा था कि अगर लोरी उनके साथ अपना होमवर्क करेंगी, तो उन्हें परीक्षा में सीधे 'A' ग्रेड मिलेंगे.

आखिरकार, साथ पढ़ाई करने के वे सत्र प्यार और रिश्ते में बदल गए. इस जोड़े ने साल 1985 में शादी कर ली. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, दोनों ने सिलिकॉन वैली की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रखा और वहां चिप डिजाइनर के तौर पर काम करने लगे.

जेन्सन ने बाद में खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उस दौर में लोरी वास्तव में उनसे ज्यादा कमाती थीं. यह एक ऐसे जोड़े की बिल्कुल अलग शुरुआत थी, जो आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक बनने वाला था.

एक करियर जिसने लिया अलग मोड़

जहां एक तरफ जेन्सन ने साल 1993 में सह-संस्थापक के तौर पर एनवीडिया की नींव रखी, वहीं लोरी ने अपने दोनों बच्चोंमैडिसन और स्पेंसर की परवरिश के लिए अपने पेशेवर करियर से दूरी बना ली.

हालांकि, टेक्नोलॉजी और शिक्षा से उनका जुड़ाव यहीं खत्म नहीं हुआ. लोरी 'जेन-हसुन एंड लोरी हुआंग फाउंडेशन' की अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना इस दंपति ने साल 2007 में की थी. यह फाउंडेशन हायर एजुकेशन, पब्ल‍िक हेल्थ और स्टेम (STEM - साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) से जुड़ी पहलों का समर्थन करता है.

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हुआंग दंपति ने अपने पुराने शिक्षण संस्थान को भी बड़ा योगदान दिया है. साल 2022 में, उन्होंने 'जेन-हसुन एंड लोरी हुआंग कोलैबोरेटिव इनोवेशन कॉम्प्लेक्स' की स्थापना में मदद के लिए ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी को 50 मिलियन डॉलर दान किए. यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, मैटेरियल साइंस और अन्य क्षेत्रों में रिसर्च व शिक्षा को बढ़ावा देता है. यूनिवर्सिटी ने इस बड़े दान को रिसर्च और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया.

एनवीडिया की यात्रा में लोरी की खास जगह

अपने पति जेन्सन हुआंग के विपरीत जो आज एआई क्रांति के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक बन चुके हैं, लोरी ने खुद को काफी हद तक कॉरपोरेट लाइमलाइट से दूर ही रखा है.

लेकिन जेन्सन ने अपनी पूरी पेशेवर यात्रा के दौरान हमेशा अपनी सफलता में लोरी की मौजूदगी और योगदान को स्वीकार किया है. उनकी कहानी एक इंजीनियरिंग क्लासरूम में शुरू हुई थी, एनवीडिया की स्थापना, अरबों डॉलर के वैल्यूएशन और वैश्विक एआई रेस से बहुत पहले. और दुनिया के जेन्सन हुआंग को एक टेक अरबपति के रूप में जानने से पहले ही, उनकी होने वाली पत्नी उनसे ज्यादा कमाई कर रही थीं.

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