पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के हार्ट-ब्रेन के हुए कई टेस्ट, AIIMS में अभी रहेंगे भर्ती, कल आएगी रिपोर्ट

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत को लेकर नया अपडेट सामने आया है. गुरुवार को दिल्ली के AIIMS में उनके कई मेडिकल टेस्ट किए गए. ये जांच दिल और दिमाग से जुड़ी थीं. डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रहे हैं. फिलहाल उन्हें अस्पताल में ही रखने की सलाह दी गई है. उनकी छुट्टी को लेकर शुक्रवार को फैसला हो सकता है. टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर उनकी सेहत को लेकर अंतिम राय देंगे.

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हार्ट और ब्रेन से जुड़े टेस्ट हुए

जगदीप धनखड़ की गुरुवार को AIIMS के कार्डियो-थोरेसिक और न्यूरोसाइंसेज सेंटर में कई जांच की गईं. उनके दिल के काम करने की क्षमता और दिमाग से जुड़ी स्थिति का भी टेस्ट किया गया. उन्हें अभी अस्पताल में ही रखा जाएगा. शुक्रवार को टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनकी सेहत को लेकर आगे का फैसला हो सकता है. फिलहाल हॉस्पिटल से उनके डिस्चार्ज होने का अपडेट सामने नहीं आया है.

मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे धनखड़

जगदीप धनखड़ की तबीयत बुधवार 11 नवंबर की सुबह अचानक बिगड़ गई थी. वह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. वह कुछ मिनट तक बेहोश रहे. उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें PCR गाड़ी से घर पहुंचाया. इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) की मेडिकल टीम और AIIMS के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच की और जरूरी इलाज दिया.

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हालांकि, उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एंबुलेंस से दिल्ली के AIIMS ले जाया गया. उन्हें अस्पताल के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में एडमिट किया गया. यहां कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी जांच और इलाज कर रहे हैं.

इस बार ज्यादा देर तक बेहोश रहे

धनखड़ की सेहत को लेकर सामने आए नए अपडेट में बताया गया है कि इस बार उनके बेहोश होने का समय पहले के मुकाबले ज्यादा था. उन्हें पहले भी कई बार बेहोशी की समस्या हुई है. पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं.

मार्च 2025 में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें AIIMS के क्रिटिकल केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था. उस समय उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी. जून 2025 में नैनीताल में एक कार्यक्रम के दौरान भी वह बेहोश हो गए थे. इस साल जनवरी में भी घर पर उनके बेहोश होने की दो घटनाएं सामने आई थीं.

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जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे. उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बताया था. फिलहाल सभी की नजर AIIMS की जांच रिपोर्ट पर है. शुक्रवार को उनकी सेहत को लेकर आगे की जानकारी सामने आ सकती है.

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