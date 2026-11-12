भोपाल में गजब का मामला! पत्नी का बॉयफ्रेंड बना ब्लैकमेलर, बेबस पति ने कर लिया समझौता, काउंसलिंग में हुआ खुलासा

MP की राजधानी भोपाल में निजी वीडियो वायरल करने की धमकी और पैसों के लेनदेन से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पत्नी को ब्लैकमेल किए जाने से परेशान पति ने न्यायधारा परामर्श केंद्र पहुंचकर मदद मांगी. काउंसलिंग के दौरान पति ने पत्नी के प्रेमी से समझौता कर लिया. मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

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दरअसल, महिला घर में छोटी सी किराना दुकान चलाती है. इसी दौरान उसकी एक युवक से दोस्ती हो गई. बताया जा रहा है कि महिला ने युवक से कुछ पैसे लिए थे. आरोप है कि युवक ने महिला के निजी पलों के वीडियो बना लिए और पैसों की वापसी को लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. युवक कथित तौर पर पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था.

पैसों के लेनदेन के बाद ब्लैकमेलिंग का आरोप

महिला ने जब इसकी जानकारी अपने पति को दी, तो वह परेशान हो गया. पति पॉलिश का काम करता है और आर्थिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है. पत्नी के निजी वीडियो वायरल होने की धमकी से चिंतित पति न्यायधारा परामर्श केंद्र पहुंचा.

यहां पति, पत्नी और युवक को बुलाकर काउंसलिंग की गई. तीनों पक्षों की बात सुनने के बाद आपसी सहमति से समझौता कराया गया. बताया जा रहा है कि पति ने पैसों का इंतजाम होने तक पत्नी और युवक के बीच दोस्ती बनाए रखने पर सहमति जताई. काउंसलिंग के बाद मामला शांत हो गया.

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काउंसलिंग में तीनों पक्षों की बात सुनी गई

न्यायधारा केंद्र के काउंसलर सलीम रजा खान ने बताया कि युवती की एक युवक से दोस्ती थी. पैसों के लेनदेन को लेकर युवक उसे निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था. युवती ने अपने पति को पूरी बात बताई, जिसके बाद पति केंद्र पहुंचा. तीनों की काउंसलिंग की गई और आपसी सहमति से समझौता हो गया. देखें VIDEO:-

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आर्थिक मजबूरी और निजी वीडियो वायरल करने की धमकी के बीच पति को ऐसा समझौता क्यों करना पड़ा? राजधानी में सामने आया यह मामला रिश्तों, आर्थिक तंगी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग की गंभीर स्थिति को उजागर करता है.

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