दिवाली बाद हनुमान अंश पर बरसा पैसा, बिके OTT-TV राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील!

2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट फिल्मों में से एक देने के बाद, 'हनुमान अंश' ने एक और बड़ी और फायदेमंद डील हासिल कर ली है. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने इसके डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स 63 करोड़ रुपये में खरीदे हैं.

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'बॉलीवुड हंगामा' के अनुसार, फिल्म के मेकर्स को इसके पोस्ट-थियेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बड़ी रकम मिली है, जिससे इसकी शानदार बॉक्स ऑफिस सफलता के साथ कमाई का एक और बड़ा जरिया जुड़ गया है. हालांकि सोनी द्वारा राइट्स खरीदे जाने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, लेकिन डील की बताई गई रकम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित, नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित यह भक्तिपूर्ण ड्रामा (डिवोशनल ड्रामा) सिनेमाघरों में एक अनोखे सफर से गुजरा. 7 अगस्त को रिलीज हुई यह फिल्म शुरुआत में संघर्ष करती दिखी, लेकिन तीसरे हफ्ते से इसने रफ्तार पकड़ी और आने वाले हफ्तों में इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला.

महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' ने दुनिया भर में लगभग 453 करोड़ रुपये की कमाई की, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक के सबसे बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) में से एक है. बड़ी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद, लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण यह छोटी फिल्म साल के सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले थियेट्रिकल प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई.

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OTT पर आने को तैयार फिल्म

'हनुमान अंश' 27 नवंबर को सोनी लिव (Sony LIV) पर रिलीज होगी. यह फिल्म 27 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी, और बाद में सोनी मैक्स (Sony MAX) पर इसका टेलीविजन प्रीमियर होगा. दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी रिलीज सिनेमाघरों में आने के तीन महीने से भी ज्यादा समय बाद हो रही है, जो आजकल की कई भारतीय फिल्मों के रिलीज गैप (समय-सीमा) से काफी लंबा है.

सिनेमाघरों में लंबे समय तक चलने की वजह से, पोस्ट-थियेट्रिकल राइट्स के तौर पर इस फिल्म की अहमियत और बढ़ गई है. सोनी को उम्मीद है कि जो दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, या जो लोग इस कहानी को दोबारा देखना चाहते हैं, वे इसे बड़ी संख्या में देखेंगे.

यह डील दिखाती है कि कैसे एक ऐसी फिल्म, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, सिनेमाघरों में हिट होने के बाद अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पर कितनी बड़ी कीमत हासिल कर सकती है. उन फिल्मों के उलट जो सिर्फ स्टार पावर या रिलीज से पहले की उम्मीदों के दम पर महंगी स्ट्रीमिंग डील हासिल कर लेती हैं, 'हनुमान अंश' ने डिजिटल मार्केट में दर्शकों की पक्की मांग के साथ एंट्री की है.खबर है कि फिल्म के मेकर्स मुंबई में एक सक्सेस सेलिब्रेशन की योजना बना रहे हैं, जिसमें फिल्म की कास्ट, क्रू और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स शामिल होंगे.



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