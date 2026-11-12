यूथ ओलंपिक 2026 में भारत ने रचा इतिहास, बॉक्सर लैरेनलाकपम अंबेकर मीतेई ने जीता पहला गोल्ड मेडल

भारत ने यूथ ओलंपिक 2026 में बॉक्सिंग में इतिहास रच दिया है. मणिपुर के बॉक्सर लैरेनलाकपम अंबेकर मीतेई ने पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश को इस खेल में यूथ ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल दिलाया. उन्होंने फाइनल मुकाबले में आयरलैंड के क्रिस्टियन जुबानी को 3-2 से हराया.

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डकार में खेले गए इस मुकाबले में दोनों मुक्केबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. पांच जजों में से तीन ने अंबेकर मीतेई के पक्ष में फैसला दिया, जबकि दो जजों ने आयरलैंड के मुक्केबाज को बेहतर माना. इस तरह भारतीय मुक्केबाज ने करीबी मुकाबले में जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

पहले राउंड में पिछड़े, फिर की वापसी

फाइनल मुकाबले की शुरुआत अंबेकर मीतेई के लिए अच्छी नहीं रही. पहले राउंड में पांचों जजों ने आयरलैंड के क्रिस्टियन जुबानी को बेहतर माना. हालांकि, भारतीय मुक्केबाज ने दूसरे राउंड में शानदार वापसी की. इस राउंड में तीन जजों ने उनके पक्ष में फैसला दिया.

तीसरे और आखिरी राउंड में अंबेकर मीतेई ने अपना प्रदर्शन और बेहतर किया. चार जजों ने उन्हें इस राउंड में विजेता माना. इसी के साथ उन्होंने मुकाबला 3-2 से जीतकर भारत के लिए ऐतिहासिक गोल्ड मेडल हासिल किया.

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शिव थापा के बाद भारत को दूसरा पदक

यूथ ओलंपिक में बॉक्सिंग के इतिहास में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है. इस प्रतियोगिता में भारत को इससे पहले सिर्फ एक पदक मिला था. साल 2010 में शिव थापा ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता था. अब अंबेकर मीतेई ने गोल्ड जीतकर भारतीय बॉक्सिंग के लिए एक नया इतिहास बना दिया है.

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