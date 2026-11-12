4 दिन बाद उठनी थी डोली, शादी के कार्ड बांटने जा रही बहनों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला

बेंगलुरु में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. मैसूरु रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से स्कूटर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर पर सवार दोनों युवतियां सड़क पर जा गिरीं. इसके बाद ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

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हादसा दीपांजलि नगर मेट्रो स्टेशन के पास दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ. पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 27 साल की सिंधुश्री और उनकी 19 साल की चचेरी बहन विद्या के रूप में हुई है. दोनों महालक्ष्मी लेआउट की रहने वाली थीं.

सिंधुश्री की शादी 16 नवंबर को होनी थी. परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं और इसी सिलसिले में दोनों युवतियां रिश्तेदारों और परिचितों को शादी के कार्ड देने के लिए स्कूटर से मैसूरु रोड की तरफ जा रही थीं.

इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर गईं. इससे पहले कि वे संभल पातीं, ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया. गंभीर चोटों के कारण दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

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ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर, पुलिस ने वाहन जब्त किया

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. वह अपना ट्रक वहीं छोड़कर भाग निकला. पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है. ट्रक पर राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज है.

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पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फरार चालक की तलाश की जा रही है. हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. जिस घर में कुछ दिन बाद शादी की शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब दो मौतों का मातम है. सिंधुश्री के हाथों में मेहंदी लगने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई.

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