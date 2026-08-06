भारत बनेगा ग्लोबल कंटेंट हब! PM मोदी और Netflix के को-CEO के बीच प्लान पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस से मुलाकात की. इस दौरान भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की संभावनाओं, देश की समृद्ध स्टोरीटेलिंग परंपरा और भारतीय क्रिएटिव टैलेंट को वैश्विक स्तर पर ले जाने के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा हुई.

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मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'टेड सारंडोस से मिलकर खुशी हुई. भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की अपार संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई.' उन्होंने कहा कि भारत के पास कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और असाधारण रचनात्मक प्रतिभा है.यही ताकत देश को वैश्विक कंटेंट क्रिएशन हब बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

भारत को ग्लोबल कंटेंट हब बनाने पर जोर

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि भारतीय कहानियों और स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक कैसे पहुंचाया जाए. दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत का क्रिएटिव इकोसिस्टम दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने की बड़ी क्षमता रखता है.

Celebrating 10 years of Netflix in India! It was an honour for our Co-CEO Ted Sarandos to meet Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi to discuss their shared vision to take India’s media and entertainment industry global. 🎬🇮🇳



To this effect, we unveiled the ‘Netflix India… pic.twitter.com/IoyrrNh3wP — Netflix India (@NetflixIndia) August 5, 2026

नेटफ्लिक्स ने प्रधानमंत्री के साथ शेयर विजन

नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी इस मुलाकात को लेकर X पर पोस्ट साझा किया. कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और टेड सारंडोस के बीच भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग को वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने की साझा सोच पर चर्चा हुई. कंपनी ने भारत में अपने 10 वर्ष पूरे होने का भी उल्लेख किया और कहा कि यह मुलाकात उनके लिए सम्मान की बात रही.

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Netflix इंडिया स्टोरीटेलिंग पहल की घोषणा

नेटफ्लिक्स ने इस अवसर पर 'Netflix India Storytelling Initiative' शुरू करने की घोषणा भी की. कंपनी के अनुसार यह पहल भारतीय क्रिएटिव इकोसिस्टम में दीर्घकालिक निवेश का हिस्सा है. इस कार्यक्रम को IICT और NFDC के सहयोग से चलाया जाएगा. इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के लेखकों, फिल्मकारों और अन्य क्रिएटिव टैलेंट को ट्रेनिंग, गाइडेंस और अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि भारतीय कहानियां वैश्विक दर्शकों तक और प्रभावी ढंग से पहुंच सकें.

भारत के कंटेंट इकोसिस्टम पर रहेगा फोकस

नेटफ्लिक्स ने अपने बयान में कहा, 'हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि भारत आगे क्या रचता है.' माना जा रहा है कि इस नई पहल के जरिए भारतीय कंटेंट इंडस्ट्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के साथ-साथ उभरते क्रिएटिव टैलेंट को भी बड़ा मंच मिलेगा.

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