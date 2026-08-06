मूसलाधार बारिश ने गुरुग्राम को झकझोरा, कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह

गुरुग्राम में लगातार बारिश जारी है. मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर आज यानी 6 अगस्त को सभी कॉर्पोरेट दफ्तरों और निजी प्रतिष्ठानों से अपने कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था करने का आग्रह किया है.

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भारी बारिश के कारण प्रमुख सड़कों और चौराहों पर जलभराव और गंभीर यातायात जाम की आशंका है, जिससे निपटने और आपातकालीन सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना बेहद जरूरी है.

गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम होने से यातायात सुचारू रहेगा और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व अन्य आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी.

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बता दें, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश जारी है. ऑफिस आवर्स के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है. सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम गई. जाम के कारण दफ्तर जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

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स्काईमेट वेदर के मुताबिक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. 7 से 9 अगस्त के बीच मौसम की सबसे ज्यादा सक्रियता ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े इलाकों में केंद्रित रहने की संभावना है.

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