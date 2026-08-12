scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जल्द आएगा जंतर-मंतर का सीजन-2...', सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दिल्ली में पार्टी की वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Advertisement
X
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर जैसे प्रदर्शन को लेकर नया बयान दिया है
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर जैसे प्रदर्शन को लेकर नया बयान दिया है

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में पार्टी की वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिपके ने दावा किया कि उनकी पार्टी की बैठक रोकने के लिए दबाव बनाया गया और जिस हॉल को आखिरकार बुक किया गया था, उसके मालिकों को भी धमकी दी गई.

दिपके बोले- इंस्टाग्राम पर लोग पूछते हैं सवाल

इसी बीच, CJP फाउंडर अभिजीत दिपके ने मीडिया बातचीत में यह भी कहा कि 'बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर सवाल कर रहे हैं कि जंतर-मंतर का सीजन-2 कब आ रहा है. तो उन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीजन-2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है.'

अभिजीत दिपके ने कहा, 'आज दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट होनी थी. इसके लिए हम एक हॉल की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने के लिए तैयार नहीं था. हर जगह यही कहा जा रहा था कि ऊपर से दबाव है.'

यह भी पढ़िएः 'बच्चों की हिम्मत को सलाम है...', 3 शहरों में Gen-अल्फा प्रदर्शन को अभिजीत दिपके ने सराहा

दिपके ने लगाया धमकी मिलने का आरोप

Advertisement

उन्होंने दावा किया कि काफी मुश्किल के बाद CJP ने एक हॉल बुक किया था और पार्टी के पास इसकी रसीद भी मौजूद है. हालांकि, दिपके के मुताबिक मंगलवार सुबह हॉल मालिकों को धमकी मिली. उन्होंने आरोप लगाया, 'हॉल मालिकों से कहा गया कि अगर उन्होंने यहां CJP की बैठक होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा. यह सब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है.'

दीपके ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से साफ होता है कि बीजेपी देश के युवाओं से डरी हुई है. उन्होंने कहा, 'अगर उन्हें लगता है कि ऐसी छोटी-मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है.' हालांकि, हॉल बुकिंग को लेकर दबाव और धमकी के अभिजीत दीपके के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बिना परीक्षा के ही मिल जाती है ये सरकारी नौकरी, नहीं करनी होती है ज्यादा मेहनत |
    मां ने बच्ची का पलंग बदला और चंद मिनट बाद गिरा प्लास्टर, ग्वालियर के अस्पताल में बाल-बाल बची जान |
    Sunny Deol Fitness Secret: घी-समोसे खाकर कैसे फिट रहते हैं 63 साल के सनी देओल? 5.30 बजे करते हैं ये काम, बोले- बूढ़ा नहीं |
    भारतीय युद्धपोत पर लगेंगे कामीकाजे ड्रोन, 15-18 हजार करोड़ की होगी डील, RFI जारी |
    Exter Knight: माइलेज की नो-टेंशन! Hyundai SUV का खास वेरिएंट लॉन्च, इतनी है कीमत |
    'जिन्हें विकास नहीं दिखता, उन्हें गड्ढे ही नजर आते हैं', जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह का अखिलेश पर पलटवार |
    अयोध्या राम मंदिर CEO: रेस में IAS-IPS और रिटायर्ड ब्रिगेडियर, जानिए चयन प्रक्रिया में क्या है खास |
    जेल में बंद इमरान खान को लेकर गहराया सस्पेंस, पाकिस्तानी पत्रकार ने क्या दावा किया? देखें |
    मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना: उत्तराखंड में छात्रों को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग |
    'जल्द आएगा जंतर-मंतर का सीजन-2...', सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके का ऐलान
    Advertisement