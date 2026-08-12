'जल्द आएगा जंतर-मंतर का सीजन-2...', सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में पार्टी की वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिपके ने दावा किया कि उनकी पार्टी की बैठक रोकने के लिए दबाव बनाया गया और जिस हॉल को आखिरकार बुक किया गया था, उसके मालिकों को भी धमकी दी गई.
दिपके बोले- इंस्टाग्राम पर लोग पूछते हैं सवाल
इसी बीच, CJP फाउंडर अभिजीत दिपके ने मीडिया बातचीत में यह भी कहा कि 'बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर सवाल कर रहे हैं कि जंतर-मंतर का सीजन-2 कब आ रहा है. तो उन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीजन-2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है.'
अभिजीत दिपके ने कहा, 'आज दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट होनी थी. इसके लिए हम एक हॉल की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने के लिए तैयार नहीं था. हर जगह यही कहा जा रहा था कि ऊपर से दबाव है.'
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दिपके ने लगाया धमकी मिलने का आरोप
उन्होंने दावा किया कि काफी मुश्किल के बाद CJP ने एक हॉल बुक किया था और पार्टी के पास इसकी रसीद भी मौजूद है. हालांकि, दिपके के मुताबिक मंगलवार सुबह हॉल मालिकों को धमकी मिली. उन्होंने आरोप लगाया, 'हॉल मालिकों से कहा गया कि अगर उन्होंने यहां CJP की बैठक होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा. यह सब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है.'
दीपके ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से साफ होता है कि बीजेपी देश के युवाओं से डरी हुई है. उन्होंने कहा, 'अगर उन्हें लगता है कि ऐसी छोटी-मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है.' हालांकि, हॉल बुकिंग को लेकर दबाव और धमकी के अभिजीत दीपके के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.