Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में आज जेन-जी संवाद में युवाओं को संबोधित किया. पीएम मोदी ने युवाओं से कहा कि भारत का नौजवान सच के साथ आगे बढ़ता है. वहीं, भारतीय हॉकी टीम फिर अपनी ब्लू जर्सी में ही एशियन गेम्स 2026 में खेलती नजर आएगी. इन खबरों के अलावा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने केस को रद्द करने की मांग की थी. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

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'झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर, भारत का युवा सच की हुंकार से चलता है', Gen-Z के बीच बोले PM मोदी



गुजरात के वडोदरा में Gen-Z से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने युवाओं से कहा कि भारत का नौजवान सच के साथ आगे बढ़ता है. उन्होंने कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है. पीएम मोदी ने युवाओं से रेलवे, मैन्युफ़ैक्चरिंग, AI, स्किल और रोज़गार जैसे मुद्दों पर भी बात की.

विवाद के बाद फिर अपनी पुरानी जर्सी में दिखेगी भारतीय हॉकी टीम, दिग्गजों ने किया विरोध तो हॉकी इंडिया ने बदली ड्रेस!



भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर अपनी पुरानी नीली जर्सी में मैदान पर उतरेगी. वर्ल्ड कप 2026 में टीम के भगवा जर्सी पहनने पर हुए विवाद के बाद हॉकी इंडिया ने यह बदलाव किया है. एशियन गेम्स 2026 में पुरुष और महिला दोनों टीमें नीली जर्सी को मुख्य किट के तौर पर पहनेंगी. हालांकि भगवा जर्सी को दूसरी किट के रूप में बरक़रार रखा गया है.

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‘चौकीदार चोर है’, टिप्पणी केस में राहुल गांधी को बॉम्बे HC से झटका, याचिका खारिज



बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में झटका दिया है. कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल की ओर से दायर मानहानि केस की कार्यवाही रद्द करने की उनकी याचिका ख़ारिज कर दी. जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने सोमवार को यह फ़ैसला सुनाया. मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में पीएम मोदी को लेकर बयान दिए थे.

फिर लौटा Fauda! दिखेगा 7 अक्टूबर का वो खौफनाक दिन, जिसने इजरायल को हिला दिया था



इज़रायली एक्शन-थ्रिलर ‘फौदा’ का सीज़न फाइव आज नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ. इस बार सीरीज़ 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के असर से शुरू होती है, जिसने इज़रायल को हिला दिया था. इस सीज़न के दो एपिसोड सीधे उस हमले की घटनाओं पर आधारित हैं. इनमें हमले, घबराहट और लड़ाई को ‘फौदा’ के किरदारों की नज़र से दिखाया गया है.

दिल्ली में कल पावर कट! इन 14 इलाकों में प्रभावित रहेगी बिजली, चेक करें टाइमिंग



दिल्ली के कई इलाक़ों में 9 सितंबर को तय समय के लिए बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी. मोहन गार्डन, उत्तम नगर, ख़ानपुर, साकेत, मुंडका, छतरपुर, नजफ़गढ़, पालम, जनकपुरी और नांगलोई समेत कई इलाक़ों में अलग-अलग समय पर बिजली कटौती हो सकती है. बिजली विभाग ग्रिड अपग्रेड और ज़रूरी मेंटेनेंस के लिए शटडाउन कर रहा है.

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दिलजीत दोसांझ का नया गाना 'डेविल' रिलीज, दिखाई दी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की झलक!



एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने नया गाना ‘डेविल’ रिलीज़ कर दिया है. इसे उन्होंने ख़ुद गाया है, जबकि म्यूज़िक ‘इंटेंस’ ने दिया है. वीडियो में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बैनर और प्लेकार्ड लेकर प्रोटेस्ट करता दिखता है. इनमें ‘हमारा भविष्य, हमारी लड़ाई’ और ‘शांति, युद्ध नहीं’ जैसे नारे लिखे हैं.

मानदेय में बढ़ोतरी, 5 लाख का हेल्थ कवर और 4 योजनाओं का ऐलान, अयोध्या से CM योगी का आंगनवाड़ी वर्कर्स को तोहफा



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में नव नियुक्त आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को नियुक्ति-पत्र बांटे. उन्होंने आंगनवाड़ी महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा भी की. सीएम योगी ने साथ ही आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर और सालाना साड़ियों की संख्या बढ़ाने समेत चार योजनाएं भी शुरू कीं.

'GTA 6 से पहले ये भी देख लिया', रवि किशन ने 'मनी फॉलोस ब्रदर' मीम पर बनाया गाना, हैरान हुए लोग



रवि किशन ने टी-सीरीज़ के साथ मिलकर अपने नए गाने ‘मनी फॉलोज़ माई ब्रदर’ का टीज़र जारी किया है. यह टाइटल उनके चर्चित मीम से जुड़ा है. गाना 11 सितंबर को रिलीज़ होगा. टीज़र देखकर लोग हैरान हैं. रवि किशन इस गाने के जरिए अपने मीम को पॉप कल्चर का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी.

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BCCI फिर होगा मालामाल! हर मैच से बरसेंगे करोड़ों रुपये, ChatGPT के साथ हुई गजब की डील



भारत में खेले जाने वाले अगले 35 मैचों के लिए BCCI ने 3 नए एसोसिएट पार्टनर तय किए हैं. सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला, ChatGPT और इंश्योरेंस कंपनी SBI Life अब टीम इंडिया के मैचों से जुड़ गए हैं. नया कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2028 तक चलेगा. कैंपा कोला हर मैच के लिए BCCI को 1.31 करोड़ रुपये, जबकि ChatGPT और SBI Life 1.2-1.2 करोड़ रुपये देंगे.

भारत-चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की बैठक, LAC के मुद्दे पर हुई बातचीत



विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारत चीन के बीच अरुणाचल में पहली सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की फ़्लैग मीटिंग हुई. यह बैठक 6 सितंबर को भारतीय क्षेत्र के वाचा और 7 सितंबर को चीनी क्षेत्र के दमाई में हुई. यह अरुणाचल सेक्टर में LAC पर पहली कोर कमांडर स्तर की बातचीत है. बैठक LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों के बीच हुई.



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