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फिर लौटा Fauda! दिखेगा 7 अक्टूबर का वो खौफनाक दिन, जिसने इजरायल को हिला दिया था

‘फौदा’ सीजन 5 आज Netflix पर स्ट्रीम हो रहा है. 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इसकी कहानी बदली गई और अब डोरोन ट्रॉमा, बदले और नए मिशन से जूझता नजर आएगा.

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आ गया फौदा सीजन 5! (Photo: Screengrab)
आ गया फौदा सीजन 5! (Photo: Screengrab)

इजरायली एक्शन-थ्रिलर ‘फौदा’ आज यानी 8 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर लौट रही है और इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है. डोरोन फिर मैदान में है, मिशन फिर खतरनाक है, लेकिन सीजन 5 की असली कहानी सिर्फ दुश्मन का पीछा करने या बंदूक चलाने की नहीं है. इस बार सीरीज सीधे उस घटना के असर में उतरती है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल को हिला दिया था.

हमास के नेतृत्व में हुए 7 अक्टूबर के हमले के बाद ‘फौदा’ के मेकर्स ने अपनी पूरी कहानी पर दोबारा काम किया. दरअसल, सीजन 5 की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका था, लेकिन हमले के बाद क्रिएटर्स लियोर रज और अवी इस्साकारॉफ को लगा कि उस घटना को कहानी से अलग रख पाना मुमकिन ही नहीं है. इसलिए पुरानी कहानी को बदलकर नए सिरे से सीजन तैयार किया गया.

हमास हमले को दिखाएगा ‘फौदा’

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इस सीजन की कहानी 7 अक्टूबर के करीब दो साल बाद की है. डोरोन और उसके साथी उस हमले के सदमे और उसके बाद के ट्रॉमा से जूझ रहे हैं. डोरोन खुद PTSD से जूझता नजर आता है और थेरेपी के जरिए अपने मानसिक जख्मों को समझने की कोशिश करता है. लेकिन हालात उसे फिर उसी दुनिया में खींच लाते हैं, जहां मिशन पहले और जिंदगी बाद में आती है.

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सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सीजन के दो एपिसोड सीधे 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की घटनाओं पर आधारित हैं. इन एपिसोड्स में उस दिन के हमले, घबराहट और लड़ाई को ‘फौदा’ के किरदारों की नजर से दिखाया गया है. मेकर्स ने दर्शकों को पहले ही चेतावनी दी थी कि ये हिस्से काफी भावुक और परेशान करने वाले हो सकते हैं.

मेकर्स खुद कांप गए थे स्क्रिप्ट लिखते वक्त

अवी इस्साकारॉफ ने बताया कि 7 अक्टूबर पर आधारित उन दो एपिसोड्स को लिखते वक्त टीम खुद हिल गई थी. उनके सामने बड़ा सवाल था कि क्या इस घटना को स्क्रीन पर दिखाना पीड़ित परिवारों के जख्म और गहरे करेगा. फिर भी उन्होंने इसे कहानी का हिस्सा बनाने का फैसला किया.

दिलचस्प बात ये है कि सीजन 5 में सिर्फ हमला नहीं, उसके बाद पैदा हुआ बदले का जुनून भी कहानी का बड़ा हिस्सा है. इस्साकारॉफ ने इस सीजन के लिए ‘खून का बदला’ को एक अहम थीम बताया है. उनका सवाल सीधा है- बदला लेने के बाद क्या सच में कुछ बदलता है, या हिंसा का सिलसिला और लंबा होता जाता है?

पिछले सीजन के बाद बढ़ी उम्मीदें

‘फौदा’ का चौथा सीजन भी एक्शन, तेज रफ्तार कहानी और किरदारों के संघर्ष के लिए खूब पसंद किया गया था. अब पांचवें सीजन में वही पुराना एक्शन तो है, लेकिन उसके साथ 7 अक्टूबर का दर्द और युद्ध के मानसिक असर को भी जोड़ा गया है. इस बार डोरोन सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ रहा। वह अपने अंदर चल रही लड़ाई से भी जूझ रहा है.

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और शायद यही वजह है कि ‘फौदा’ सीजन 5 सिर्फ एक्शन सीरीज नहीं, बल्कि हमास के 7 अक्टूबर हमले के बाद बदली दुनिया और उसके जख्मों की कहानी भी बन गई है. सीजन 5 के सभी 11 एपिसोड 8 सितंबर से दुनियाभर में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे हैं.

 

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