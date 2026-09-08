दिल्ली में कल पावर कट! इन 14 इलाकों में प्रभावित रहेगी बिजली, चेक करें टाइमिंग

दिल्ली के कई इलाकों में 9 सितंबर को तय समय के लिए बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी. मोहन गार्डन, उत्तम नगर, खानपुर, साकेत, मुंडका, छतरपुर, नजफगढ़, पालम, जनकपुरी और नांगलोई समेत कई इलाकों में अलग-अलग समय पर बिजली कटौती हो सकती है. बिजली विभाग की ओर से यह शटडाउन ग्रिड अपग्रेड और जरूरी मेंटेनेंस के लिए किया जा रहा है. ऐसे में अगर आपका इलाका इस लिस्ट में है, तो अपने जरूरी काम और ऑफिस के काम की प्लानिंग पहले कर लेना बेहतर रहेगा.

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सुबह इन इलाकों में प्रभावित रहेगी बिजली

मोहन गार्डन के ब्लॉक D, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर में सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रह सकती है. वहीं ब्लॉक M, जैलदार एन्क्लेव, हस्तसाल में 10:00 से 12:00 बजे तक कटौती रहेगी.

अलकनंदा के L-1 ब्लॉक, LIG, कालकाजी में 11:00 से 14:00 बजे तक और खानपुर के ब्लॉक D, विश्वकर्मा कॉलोनी, पुलपह्लादपुर में 11:09 से 13:09 बजे तक बिजली प्रभावित हो सकती है.

खानपुर के ब्लॉक G-1, तालीमाबाद, संगम विहार और खानपुर एक्सटेंशन में 11:00 से 14:00 बजे तक सप्लाई बाधित रह सकती है. साकेत के मधुमक्खी सूत्री, हरिजन बस्ती, सैनिक फार्म में 12:00 से 15:00 बजे तक, पंजाबी बाग नंबर-2 में 10:00 से 12:00 बजे तक और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के ब्लॉक B, तैमूर नगर में 11:00 से 14:00 बजे तक बिजली कटौती हो सकती है.

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मुंडका से छतरपुर तक इन इलाकों में कटौती

मुंडका एक्सटेंशन, मुंडका में सुबह 08:09 से 09:39 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी. जय विहार, कमरुद्दीन नगर में 13:00 से 16:00 बजे तक कटौती हो सकती है.

सरिता विहार के मोहन बाबा नगर, ताजपुर पहाड़ी, गांव बदरपुर और टैगोर गार्डन के ख्याला-विष्णु गार्डन में 11:09 से 13:09 बजे तक बिजली प्रभावित रह सकती है.

छतरपुर के डेरा भाटी में 11:00 से 12:00 बजे तक, असोला और असोला वन्यजीव अभयारण्य में 11:00 से 12:30 बजे तक, सुल्तानपुर में 11:00 से 13:00 बजे तक और ब्लॉक A1, छतरपुर गांव में 11:00 से 14:00 बजे तक सप्लाई बाधित रह सकती है.

नजफगढ़ के कई इलाकों में 3 घंटे का शटडाउन

नजफगढ़ में सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे तक कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी. इनमें प्रेम नगर नजफगढ़, ब्लॉक B नंदा एन्क्लेव, न्यू गोपाल नगर, झरोदा कलां, सुल्तान गार्डन, शिव एन्क्लेव, न्यू हीरा पार्क, सैनिक निकेतन, आनंद विहार, नंगली सकरावती और अर्जुन पार्क, नंगली सकरावती शामिल हैं.

इसी समय मेसर्स सुरशा किसान ट्रस्ट फीडर नंबर-1, झटीकरा, बदुसराय, पपरावत गांव, शिकारपुर गांव, पिंडवाला खुर्द गांव, प्रेम नगर पपरावत गांव, दौलतपुर गांव, असालतपुर खावद, कांगनहेड़ी गांव और रेवला खानपुर गांव में भी बिजली सप्लाई बंद रह सकती है.

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पालम, जनकपुरी और नांगलोई में भी कटौती

पालम एक्सटेंशन और ब्लॉक G, राज नगर-2, राज नगर में 11:09 से 12:39 बजे तक बिजली प्रभावित रह सकती है. जनकपुरी के ब्लॉक VB, वीरेंद्र नगर में 11:09 से 13:09 बजे तक और पॉकेट G, हरि नगर में 11:00 से 13:00 बजे तक बिजली कटौती हो सकती है.

नांगलोई के ब्लॉक A-3, मियांवाली नगर, पश्चिम विहार में 11:09 से 14:09 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रह सकती है. वहीं उन्नयन, जय विहार PH-1, PH-3, ब्लॉक D, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम, नांगलोई और ब्लॉक A, ज्वालापुरी, पश्चिम विहार में 11:00 से 14:00 बजे तक मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती हो सकती है.

अगर आपका इलाका इस लिस्ट में शामिल है, तो कटौती के तय समय को ध्यान में रखकर जरूरी काम पहले निपटा लें. खासकर ऑफिस वर्क, ऑनलाइन मीटिंग, जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्जिंग और पानी से जुड़े काम पहले कर लेना बेहतर रहेगा.

BSES Rajdhani Power Limited के इलाकों में उपभोक्ता आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर अपने एरिया की कटौती का समय दोबारा चेक कर सकते हैं. मेंटेनेंस और ग्रिड अपग्रेड का शेड्यूल बदल भी सकता है, इसलिए 9 सितंबर को बिजली कटौती से पहले लेटेस्ट अपडेट देखना बेहतर रहेगा.

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