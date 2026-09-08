scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3 महीने में 959 संपत्तियों पर चला MCD का बुलडोजर, 471 प्रॉपर्टीज सील

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 1 जून से 8 सितंबर के बीच अवैध निर्माण के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है. इस दौरान 959 संपत्तियों पर डिमोलिशन और 471 संपत्तियों को सील किया गया.

Advertisement
X
अवैध प्रॉपर्टीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है MCD. (File Photo: ITG)
अवैध प्रॉपर्टीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है MCD. (File Photo: ITG)

दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम (MCD) ने पिछले तीन महीनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. MCD की ओर से जारी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) के मुताबिक, 1 जून से 31 अगस्त के बीच अवैध निर्माण के खिलाफ 959 संपत्तियों पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई. वहीं, 1 जून से 8 सितंबर के बीच 471 संपत्तियों को सील किया गया है. MCD की रिपोर्ट के मुताबिक, अनधिकृत निर्माण के मामलों में 1 जून से 8 सितंबर के बीच 1551 UC (Unauthorized Construction) शो-कॉज नोटिस जारी किए गए. इसी अवधि में निगम ने 753 डिमोलिशन ऑर्डर भी जारी किए.

8 सितंबर को 17 संपत्तियों पर डिमोलिशन

रिपोर्ट के मुताबिक, 8 सितंबर को भी अवैध निर्माण के खिलाफ MCD की कार्रवाई जारी रही. एक ही दिन में 17 संपत्तियों पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, जबकि 5 संपत्तियों को सील किया गया. इसके अलावा 8 सितंबर को अनधिकृत निर्माण से जुड़े 9 शो-कॉज नोटिस और सीलिंग से संबंधित 2 शो-कॉज नोटिस जारी किए गए. MCD की यह कार्रवाई राजधानी में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. निगम की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन महीनों में सैकड़ों संपत्तियों के खिलाफ डिमोलिशन और सीलिंग की कार्रवाई की गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Satya Niketan
सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिराने का काम शुरू, 7 इमारत सील, 35 को भेजा नोटिस
Building collapse in Satya Niketan.
सत्य निकेतन हादसा: 'बेसमेंट में चल रहा था काम', पूछताछ में खुलासा
दिल्ली: मणिपुरी संगीतकार की मौत से उठे सुरक्षा पर सवाल
करोड़ों का बजट फिर भी पीजी माफियो के भरोसे छात्र.
91 कॉलेज, 829 Cr का बजट, फिर भी 96% DU छात्र PG माफिया के भरोसे
Fact Check
फैक्ट चेक: फिल्म शूटिंग का वीडियो दिल्ली में महिला पत्रकारों से पुलिस की बदसलूकी का बताकर वायरल

दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुए बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) एक्शन मोड में है. हादसे के बाद पिछले दो दिनों में MCD ने करीब 1100 PG का सर्वे किया है. इन PG में करीब 20,250 छात्र रहते हैं. इस दौरान अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन को लेकर कई संपत्तियों के खिलाफ डिमोलिशन और सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है.

Advertisement

MCD की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो दिनों में 24 संपत्तियों पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है, जबकि 7 संपत्तियों को सील किया गया है. इसके अलावा अलग-अलग मामलों में 35 शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं.

27 संपत्तियों को गिराने का आदेश

नगर निगम ने दो दिनों में 6 सीलिंग शो-कॉज नोटिस भी जारी किए हैं. इसके साथ ही 27 संपत्तियों के डिमोलिशन ऑर्डर जारी किए गए हैं. MCD की कार्रवाई ऐसे समय में तेज हुई है, जब सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद इमारतों और PG की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

सत्य निकेतन में बगल की इमारत गिराने का काम शुरू

इस बीच, सत्य निकेतन में 6 सितंबर को गिरी इमारत से सटी बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. हादसे के बाद इस इमारत की मजबूती को लेकर चिंता जताई गई थी.

इससे पहले MCD कमिश्नर संजीव खिरवार ने कहा था कि हादसे वाली इमारत से सटी बिल्डिंग कमजोर हो गई है. इसे सावधानी और चरणबद्ध तरीके से गिराया जाएगा. उन्होंने कहा था कि अगले एक-दो दिनों में इस इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी.

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD अब राजधानी में PG और इमारतों की जांच कर रहा है. निगम का फोकस यह पता लगाने पर है कि संबंधित संपत्तियों में निर्माण और संचालन के दौरान निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्र से CM योगी की मुलाकात, क्या हुई बात? देखें |
    सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिराने का काम शुरू, 7 इमारत सील, 35 को भेजा नोटिस |
    गणेशोत्सव पर मुंबईकरों को बड़ी सौगात: 11 से 27 सितंबर तक टोल टैक्स माफ, जानें कहां और कैसे मिलेगा फ्री पास |
    'जीवन खिल गया है...', ऋषभ पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ईशा नेगी ने INSTA पोस्ट से काटा बवाल, ज‍िम व‍ियर में द‍िखा क‍िलर लुक |
    Chocolate Sweet Recipe: बिना गैस जलाएं 10 मिनट में बिस्किट से बनाएं चॉकलेटी मिठाई, बच्चों से लेकर बड़े तक चाटेंगे उंगलियां |
    ऑनलाइन शॉपिंग का झटका, डिवाइस की जगह पैकेट में निकला गोबर |
    IPO Open 9th September: 30 साल के बाद एक ही दिन खुलेंगे 6 आईपीओ, तारीख याद रखें- 9 सितंबर |
    'सरकार का खजाना खाली...', बिहार बाढ़ को लेकर लालू यादव ने सरकार पर साधा निशाना |
    'मिर्जापुर: द मूवी' में बिना इजाजत ‘शूरवीर’ गाना हुआ इस्तेमाल, सिंगर ने भेजा लीगल नोटिस, रखी शर्त |
    जम्मू-कश्मीर में पूरा गाया गया वंदे मातरम्, खड़े रहे CM अब्दुल्ला, कांग्रेस से NC का अलग स्टैंड!
    Advertisement