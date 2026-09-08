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दिलजीत दोसांझ का नया गाना 'डेविल' रिलीज, दिखाई दी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की झलक!

एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ का नया गाना डेविल रिलीज हुआ है. गाना आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में विरोध करते छात्र, विदेशी पुलिस, आंसू गैस, पानी की बौछार और निहंग का दृश्य दिखाए जाने की वजह से यह वीडियो चर्चा में है.

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स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर दिलजीत का गाना? (Photo: YT/ Diljit Dosanjh)
स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर दिलजीत का गाना? (Photo: YT/ Diljit Dosanjh)

एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने 'डेविल' (Devil) नाम का एक नया गाना रिलीज किया है. इसे उन्होंने खुद गाया है और इसका म्यूज़िक 'इंटेंस' (Intense) ने दिया है. गाने में सिंगर की आवाज ने तो सभी का दिल जीत ही लिया है, लेकिन इसका वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जोड़ रहे हैं.

'डेविल' के वीडियो में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बैनर और प्लेकार्ड लेकर प्रोटेस्ट करता दिख रहा है, जिन पर 'हमारा भविष्य, हमारी लड़ाई', 'शांति, युद्ध नहीं' और 'हमारे भविष्य का समर्थन करें' जैसे नारे लिखे हैं. हालांकि, इसमें पुलिस वाले भारतीय नहीं बल्कि विदेशी हैं और गाने की सेटिंग भी इंटरनेशनल है.

नेटिजन्स ने 'डेविल' को स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जोड़ा
लेकिन YouTube पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि 'डेविल' स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बैकग्राउंड पर बना है. एक YT यूज़र ने लिखा, 'वह गर्व के साथ स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, लेकिन इस वीडियो का मुख्य मकसद युद्ध के बजाय शांति को बढ़ावा देना था!! असली आर्टिस्ट.'

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एक और नेटिजन ने कमेंट किया, 'भाई इनडायरेक्टली उन भारतीय फोर्सेज पर तंज कस रहे हैं जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स पर जानलेवा बल का इस्तेमाल करने आई थीं. वह एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें भाड़ में जाने दो.'

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एक और YT यूजर ने लिखा, 'जबरदस्त डिटेलिंग वाला वीडियो!!🔥🔥 स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हमारा भविष्य हमारे अधिकार, निहंग का स्टूडेंट को बचाना, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, और गुलाब वाला सीन... मैं एक आर्टिस्ट हूं भाई.'

स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर दिलजीत ने क्या कहा था
इस साल जुलाई में, एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान जब दिलजीत से जंतर-मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'जंतर-मंतर पर कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है? मुझे इन प्रोटेस्ट वगैरह से दूर रखें. मैं एक आर्टिस्ट हूं. मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं. इस दुनिया में कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं होगा.'

दिलचस्प बात यह है कि 'डेविल' का वीडियो उसी बात के साथ खत्म होता है जो उन्होंने लाइव के दौरान कही थी, 'मैं एक आर्टिस्ट हूं भाई.' इसमें एक डिस्क्लेमर भी है, जिसमें लिखा है, 'इसे घर पर करने की कोशिश न करें.'

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