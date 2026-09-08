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पूरी कीमत ऑनलाइन दी, घर पहुंचा पैकेट तो Android डिवाइस की जगह निकला गोबर

ग्रेटर नोएडा के दनकौर में ऑनलाइन एंड्रॉयड डिवाइस ऑर्डर करने वाले युवक को पैकेट खोलते ही बड़ा झटका लगा. पूरी रकम ऑनलाइन चुकाने के बाद जब सोमवार शाम करीब 5 बजे कोरियर पहुंचा और पैकेट खोला गया तो अंदर डिवाइस की जगह गोबर भरा मिला. युवक ने धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की है.

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ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर युवक से धोखाधड़ी. (Photo: Screengrab)
ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर युवक से धोखाधड़ी. (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दनकौर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अपने काम के लिए ऑनलाइन एंड्रॉयड डिवाइस बुक किया था. वेबसाइट के जरिए ऑर्डर करते समय उसने डिवाइस की पूरी कीमत का ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया था. युवक को उम्मीद थी कि तय समय पर उसका सामान कोरियर के जरिए घर पहुंच जाएगा. लेकिन जब पैकेट आया तो उसे ऐसा सामान मिला, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी.

सोमवार शाम करीब 5 बजे युवक के घर कोरियर से पैकेट पहुंचा. युवक ने सामान्य तरीके से पैकेट खोला, लेकिन अंदर का सामान देखते ही उसके होश उड़ गए. पैकेट में एंड्रॉयड डिवाइस की जगह गोबर भरा हुआ था. जिस डिवाइस के लिए युवक ने पूरी रकम ऑनलाइन चुकाई थी, वह पैकेट में मौजूद ही नहीं था. पीड़ित युवक आकाश नागर के मुताबिक, उन्होंने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट के जरिए एंड्रॉयड डिवाइस बुक किया था. ऑर्डर करते समय वेबसाइट पर डिवाइस की पूरी कीमत ऑनलाइन जमा कर दी गई थी. बुकिंग के मुताबिक डिवाइस तय समय पर कोरियर के जरिए उनके घर पहुंचा.

कोरियर से आया पैकेट खोला तो उड़ गए होश

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लेकिन कोरियर पहुंचने के बाद जब उन्होंने पैकेट खोला तो अंदर डिवाइस नहीं मिला. पैकेट में गोबर भरा हुआ था. यह देखकर युवक हैरान रह गया. ऑनलाइन खरीदारी में पैसे देने के बाद सामान की जगह गोबर मिलने से युवक ने इसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी बताया. इसके बाद युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पीड़ित ने पुलिस से ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जांच करने और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के दौरान इस्तेमाल की गई वेबसाइट, भुगतान से जुड़े विवरण और डिलीवरी प्रक्रिया समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऑनलाइन खरीदारी में गलत सामान भेजे जाने का यह मामला एक बार फिर चर्चा में है. ऑनलाइन शॉपिंग को सुविधाजनक और आसान माना जाता है, लेकिन खरीदारी करते समय वेबसाइट और कंपनी की विश्वसनीयता को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है.

एक्सपर्ट का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय सही वेबसाइट और सही कंपनी का चयन करना चाहिए. किसी थर्ड पार्टी से ऑनलाइन शॉपिंग करने से बचना चाहिए. किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले उसकी विश्वसनीयता और भुगतान से जुड़ी जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है.

पुलिस कर रही वेबसाइट और भुगतान की जांच

इस मामले में भी युवक ने वेबसाइट के जरिए डिवाइस की पूरी कीमत का ऑनलाइन भुगतान किया था. इसके बाद कोरियर से आया पैकेट खोला गया तो उसमें एंड्रॉयड डिवाइस के बजाय गोबर मिला. अब पुलिस वेबसाइट, भुगतान और डिलीवरी से जुड़े विवरण की जांच कर रही है. पुलिस की जांच के बाद ही इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

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