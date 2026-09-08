भारत से हजारों KM दूर अमेरिका में नीम करोली बाबा का मंदिर, पढ़ें पूरी कहानी

नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस बीच नीम करोली बाबा का नैनीताल स्थित कैंची धाम भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि नीम करोली बाबा का मंदिर उत्तराखंड से कई हजार किलोमीटर दूर अमेरिका में भी है. नीम करोली बाबा के अमेरिका स्थित मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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वायरल वीडियो के मुताबिक, अमेरिका के न्यू मेक्सिको के ताओस में नीम करोली बाबा का एक बहुत ही भव्य आश्रम है, जहां दर्शन के लिए हमेशा लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है. नीम करोली बाबा के इस आश्रम को लेकर लोगों में बड़ी आस्था है. नीम करोली बाबा का यह मंदिर 70 के दशक का बताया जाता है और यहां 1979 में पहली बार हनुमान जी की मूर्ति आई थी. मंदिर और आश्रम में बाबा की कई भव्य तस्वीरें भी लगाई गई हैं.

पूजन स्थल पर हनुमान जी की आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में एक प्रतिमा रखी है. और उसके ठीक नीचे नीम करोली बाबा की तस्वीरों को स्थान दिया गया है. नीम करोली बाबा के भक्त यहां आकर माथा टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं. दोपहर और शाम के समय मंदिर में प्रसाद भी बांटा जाता है. पूजन स्थल के बगल में ही बाबा का एक विशेष स्थान भी बनाया गया है, जहां उनकी एक बड़ी तस्वीर स्थापित है. वायरल वीडियो के मुताबिक इस मंदिर के पास ही बाबा का एक पुराना आश्रम भी मौजूद है. मंदिर में फोटो खींचने या वीडियो बनाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है.

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अमेरिका में नीम करोली बाबा का आश्रम कैसे बना?

सूत्रों के मुताबिक, 70 के दशक में जब नीम करोली बाबा के परम शिष्य राम दास अपने कुछ साथियों के साथ उनके दर्शन करने यहां आए थे, तब वह बाबा जी के ज्ञान और चमत्कार से बड़े प्रभावित हुए. इसके बाद जब वो वापस अमेरिका लौटे तो उन्होंने बाबा के ज्ञान और शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहां एक आश्रम स्थापित कर दिया. ऐसा बताया जाता है कि 1979 में राजस्थान के जयपुर से ही संगमरमर से बनी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा यहां लाई गई. प्राण प्रतिष्ठा के दिन से लेकर आज तक यहां हर रोज भक्तजन आते हैं और आस्था का दीपक जलाते हैं.

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