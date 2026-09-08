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BCCI फिर होगा मालामाल! हर मैच से बरसेंगे करोड़ों रुपये, ChatGPT के साथ हुई गजब की डील

हाल ही में तीन बड़ी कंपनियों का बीसीसीआई से करार हुआ है. जिससे बोर्ड को करोड़ों की आमदनी होने वाली है. भारत को अपना अगला टी20 सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है.

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फिर भरेगी बीसीसीआई की तिजोरी. (PHOTO: PTI)
फिर भरेगी बीसीसीआई की तिजोरी. (PHOTO: PTI)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है. भारतीय फैन्स अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार रहते हैं. 

मैच के दौरान मिलने वाली स्पॉन्सरशिप से भी बीसीसीआई की तिजोरी हमेशा भरी रहती है. अब एक बार फिर से बोर्ड की छप्पर फाड़ कमाई होने वाली है. दरअसल, भारत में खेले जाने वाले अगले 35 मैचों के लिए BCCI ने तीन नए एसोसिएट पार्टनर तय कर लिए हैं.

इस नई डील के तहत रिलायंस का मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का बड़ा नाम चैट जीपीटी और जानी-मानी इंश्योरेंस कंपनी एसबीआई लाइफ अब टीम इंडिया के मैचों से जुड़ गए हैं.

हर मैच से बरसेंगे करोड़ों रुपये

यह डील काफी लंबी और तगड़े मुनाफे वाली है. नया कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2028 तक चलेगा. इस दौरान भारत अपनी धरती पर कुल 35 बाइलेटरल मैच खेलेगा. इस बिडिंग में कैंपा कोला ने सबसे बड़ी बोली लगाकर नंबर वन का ताज पहना है. कैंपा कोला हर एक मैच के लिए बीसीसीआई को 1.31 करोड़ रुपये देगा.

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कैंपा कोला के अलावा इन कंपनियों ने भी मारी बाजी

वहीं, एआई चैट बॉट चैट जीपीटी और एसबीआई लाइफ भी पीछे नहीं हैं. ये दोनों कंपनियां भी हर मैच के लिए 1.2-1.2 करोड़ रुपये चुकाएंगी. स्पॉन्सरशिप हासिल करने की यह रेस कंपनियों के बीच काफी मजेदार थी. मैदान में बिसलेरी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी दिग्गज कंपनियां भी अपना दावा ठोक रही थीं. इन दोनों ने भी प्रति मैच 1.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, लेकिन कड़े मुकाबले में कैंपा कोला बड़ी बोली लगाकर आगे निकल गया.

टाइटल स्पॉन्सर की तलाश है जारी

भले ही बीसीसीआई को तीन बड़े एसोसिएट पार्टनर मिल गए हैं, लेकिन बोर्ड की सबसे बड़ी कुर्सी यानी टाइटल स्पॉन्सर अभी भी खाली है. पिछला टाइटल स्पॉन्सरशिप करार अगस्त 2026 में खत्म हो गया था और तब से बोर्ड नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा है.

जुलाई के महीने में बीसीसीआई ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचों के स्पॉन्सर्स के लिए बोलियां मंगवाई थीं. टाइटल स्पॉन्सर के लिए आखिरी तारीख 13 अगस्त तय थी, जबकि एसोसिएट पार्टनर के लिए 25 अगस्त का समय दिया गया था. हालांकि, जब बोर्ड को कोई टाइटल स्पॉन्सर फाइनल नहीं मिल सका तो उन्होंने एसोसिएट पार्टनर तय करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया था.
 

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