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'My Cute Wife' और 'मेरी बाबू-बच्चा' चैट से खुला राज... पतियों को छोड़ फरार हुईं दो शादीशुदा सहेलियां, आपस में शादी रचाने का दावा

दो शादीशुदा सहेलियों ने 2 परिवारों की दुनिया हिला दी. हरियाणा से आया यह मामला अब रिश्तों, शक और फरारी के एक पेचीदा घमासान में बदल गया है. पतियों का आरोप है कि दोनों महिलाएं डेढ़ साल से एक-दूसरे के संपर्क में थीं और अब बच्चों समेत फरार हो गई हैं.

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2 शादीशुदा सहेलियां... 4 बच्चे, 9 लाख गहने लेकर फरार. (Photo: Representational)
2 शादीशुदा सहेलियां... 4 बच्चे, 9 लाख गहने लेकर फरार. (Photo: Representational)

हरियाणा में दो शादीशुदा सहेलियों के अपने पतियों को छोड़कर एक साथ फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दोनों महिलाएं अपने साथ चार मासूम बच्चों, करीब 9 लाख रुपये के सोने के गहने और नकदी लेकर गायब हो गई हैं. पतियों का सनसनीखेज आरोप है कि दोनों महिलाओं के बीच पिछले डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अब उन्होंने आपस में ही शादी रचा ली है.इस खुलासे के बाद दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया है.

शिकायत के अनुसार, बल्लभगढ़ की लक्ष्मण कॉलोनी निवासी मंजू (25) की शादी वर्ष 2020 में पलवल के सन्नी से हुई थी. वहीं, मंजू की बचपन की सहेली रीना की शादी भी 2020 में गुरुग्राम (पटौदी) के मुमताजपुर निवासी वेदपाल के साथ हुई थी.

21 अगस्त को मंजू अपने 4 साल के बेटे और 2 साल की बेटी के साथ घर से करीब 4 लाख रुपये के जेवर लेकर अचानक लापता हो गई. जब मंजू की तलाश के दौरान रीना के घर संपर्क किया गया, तो पता चला कि रीना भी अपने 4 साल की बेटी और डेढ़ साल के बेटे समेत करीब 5 लाख रुपये के गहने और कैश लेकर घर से गायब है.

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शक गहराने पर जब परिजनों ने कॉल रिकॉर्ड्स और वॉट्सएप चैट की पड़ताल की, तो दोनों के बीच की बातचीत ने सभी के होश उड़ा दिए. चैट में दोनों सहेलियां एक-दूसरे को 'माई क्यूट वाइफ', 'माई लव' और 'बाबू' कहकर संबोधित कर रही थीं और घंटों बातचीत करती थीं.

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पतियों का कहना है कि दोनों 12वीं कक्षा तक साथ पढ़ी थीं, इसलिए पहले उनकी बातचीत को सामान्य दोस्ती समझा गया, लेकिन अब चैट सामने आने के बाद उनके समलैंगिक रिश्ते और शादी का शक पुख्ता हो गया है. पतियों ने गुहार लगाई है कि पत्नियां साथ रहें तो उन्हें ऐतराज नहीं, लेकिन उनके बच्चे सुरक्षित वापस लौटाए जाएं.

इस मामले में पलवल के भवन कुंड चौकी और गुरुग्राम के पटौदी थाने में गुमशुदगी व संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दोनों महिलाओं की मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सघन तलाश की जा रही है.

हालांकि, पुलिस का कहना है कि दोनों के आपस में शादी करने के दावों की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है; महिलाओं के बरामद होने के बाद ही पूरे मामले की असलियत और बच्चों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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