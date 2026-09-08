scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की बैठक, LAC के मुद्दे पर हुई बातचीत

भारत-चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में पहली सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई. वहीं रूस-यूक्रेन संघर्ष पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दोनों पक्षों के संपर्क में है और संघर्ष खत्म कराने में मदद के लिए तैयार है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यह युद्ध का दौर नहीं है.

Advertisement
X
विदेश मंत्रालय मीटिंग की पुष्टि की है.
विदेश मंत्रालय मीटिंग की पुष्टि की है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने पुष्टि की है कि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में पहली सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई. यह बैठक 6 सितंबर को भारतीय क्षेत्र के वाचा में और 7 सितंबर को चीनी क्षेत्र के दमाई में आयोजित की गई.

यह अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर पहली कोर कमांडर स्तर की बातचीत है. यह बैठक LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच जारी प्रयासों के बीच हुई है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इसी तरह की व्यवस्था पश्चिमी सेक्टर में भी मौजूद है, जहां भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं. यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा मुद्दे पर भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है. दोनों पक्ष LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों के तहत लगातार संपर्क में हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Floods China Rail Project
माथा पीट रहा चीन, नेपाल फ्लैश फ्लड ने रेल प्रोजेक्ट को कर दिया डिरेल
nepal flood chinese citizen
नेपाल बाढ़ में चमत्कार, 10 दिन बाद मिली नई जिंदगी
शक्कर की कीमतों में तेजी का असर?(Photo: ITG)
चीनी 1 हफ्ते में 4% सस्ती हुई, फिर भी पिछले महीने से 27% महंगी
Randeep Singh Surjewala attack central governments.
‘महंगी चीनी’ पर सुरजेवाला का वार, सरकार पर ₹36 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप
चीनी की किल्लत से जूझ रहे ग्राहक (Photo: Getty)
Blinkit-Zepto से लेकर D-Mart तक... चीनी की खरीद पर लगी लिमिट

रूस और यूक्रेन के विवाद पर भी बयान

रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों पक्षों के संपर्क में है और ऐसे विचार व सुझाव तलाशने की कोशिश कर रहा है, जो संघर्ष को रोकने में मदद कर सकें. उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया. प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत के दौरान डॉ. जयशंकर ने दोहराया कि भारत लगातार यह कहता रहा है कि यह युद्ध का दौर नहीं है और युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात का भी जिक्र किया कि अब अंतहीन युद्ध को युद्ध के अंत का रास्ता देना चाहिए.

Advertisement

विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें शामिल पक्षों को ही आगे का रास्ता तलाशना है. हालांकि, अगर भारत किसी भी तरह से युद्ध खत्म कराने में मदद कर सकता है, तो वह इसके लिए तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फर्जी PMO अफसर या ठगी का शिकार? PM मोदी के इवेंट से पहले गिरफ्तार रोहन पर नए खुलासे |
    दारोगा-पेट्रोल पंप कर्मी की बहस का VIDEO वायरल, जांच शुरू |
    15 बार रिजेक्शन फिर Amazon में 1.1 करोड़ रुपये की नौकरी, इंजीनियर ने बताई स्टोरी   |
    Multibagger Return: 3 दिन में तीन गुना पैसा... इस शेयर में रोज अपर सर्किट, 200% उछला |
    'लाल टोपी-नीली ड्रेस, बहरूपिये का खेल...', सपा के बदले ड्रेसकोड पर यूपी बीजेपी चीफ का तंज |
    पति ने पत्नी के लिए क्यों खरीदी नरम चप्पल... वजह जानकर छूटेगी हंसी! |
    'ये कोई कहानी हुई?', 3000 करोड़ वाली फिल्म धुरंधर पर भड़के फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया, हुआ बवाल |
    ₹44,999 रुपये का वैक्यूम क्लीनर लॉन्च, फर्श से कार तक करेगा सफाई, 6 in 1 फीचर से मचेगा धमाल |
    108 एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंची तो बैलगाड़ी से चली गर्भवती, बेटी को दिया जन्म |
    Fruits For Glowing Skin: बढ़ती उम्र में भी स्किन रहेगी जवां-जवां, रोज खाएं ये 5 फल, कोलेजन को भी मिलेगा सपोर्ट!
    Advertisement