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'सनी देओल मेरी पहली पसंद', बोले हनुमान अंश के डायरेक्टर, रामायण पर दिया रिएक्शन

सिनेमाघरों में इस समय फिल्म 'हनुमान अंश' को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस बीच डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो सनी देओल के हनुमान जी वाले किरदार पर बात कर रहे हैं.

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हनुमान अंश के डायरेक्टर ने सनी देओल पर क्या कहा? (Photo: ITG)
हनुमान अंश के डायरेक्टर ने सनी देओल पर क्या कहा? (Photo: ITG)


बिना किसी बड़े शोर-शराबे के सिनेमाघरों में पहुंची विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' अब दर्शकों के दिल में खास जगह बना चुकी है. जैसे-जैसे बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसे बॉलीवुड के सितारों का भी खूब साथ मिल रहा है. इस सफलता के बीच डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने नितेश तिवारी की आने वाली भारी-भरकम बजट वाली फिल्म 'रामायण' और उसमें हनुमान जी का किरदार निभा रहे सनी देओल पर खुलकर अपनी बात रखी है.

इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब विशाल चतुर्वेदी से पूछा गया कि अगर वो 'रामायण' बना रहे होते तो हनुमान जी के रोल के लिए किसे चुनते? इस पर उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया कि वो शायद किसी नए चेहरे को मौका देते.

सनी देओल होते पहली पसंद
हालांकि, नितेश तिवारी द्वारा सनी देओल को चुने जाने के फैसले की उन्होंने जमकर तारीफ की. विशाल ने कहा कि इस किरदार के लिए सनी देओल से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता. अगर मैं भी उस जगह होता तो सनी पाजी को फिल्म में लाने के लिए पूरी ताकत लगा देता. इसके साथ ही उन्होंने ऋषभ शेट्टी का नाम लेते हुए कहा कि वो भी इस रोल को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं.

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सनी देओल को दी सलाह
जब विशाल से पूछा गया कि अगर उन्हें सनी देओल को इस रोल की तैयारी के लिए कोई सुझाव देना होता तो वो क्या कहते? इस पर उन्होंने बहुत ही सटीक बात कही. डायरेक्टर का मानना है कि ऐसे दिव्य किरदार को निभाने के लिए सिर्फ बॉडी बनाना काफी नहीं है, बल्कि उस भाव को अपने अंदर महसूस करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि वो सनी देओल से यही गुजारिश करते कि वो रोज नियम से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि हनुमान जी के विचार और भक्ति उनके भीतर गहराई से उतर सकें.

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बातचीत के दौरान जब यह मुद्दा उठा कि 'रामायण' की पहली झलक या चर्चाओं में हनुमान जी का रूप अभी तक साफ तौर पर सामने नहीं आया है और लोग उन्हें मिस कर रहे हैं, तो विशाल ने मुस्कुराते हुए एक दिलचस्प बात कह दी. उन्होंने कहा कि जो भी दर्शक 'रामायण' में बजरंगबली की कमी महसूस कर रहे हैं, उन्हें तुरंत जाकर सिनेमाघरों में उनकी फिल्म 'हनुमान अंश' देख लेनी चाहिए.

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