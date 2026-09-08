'GTA 6 से पहले ये भी देख लिया', रवि किशन ने 'मनी फॉलोस ब्रदर' मीम पर बनाया गाना, हैरान हुए लोग

'मिर्जापुर: द मूवी' में रवि किशन ने विलेन बनकर जो भौकाल मचाया, वो हम सभी ने महसूस किया. बब्बन बबुआ के किरदार में उन्होंने ऑडियंस के दिमाग में अपनी एक छाप छोड़ी. रवि किशन पिछले कुछ वक्त से लोगों को अपना दीवाना बनाते आ रहे हैं. हालांकि उनके मुताबिक, ये तो सिर्फ शुरुआत है. वो अभी तो और भी दुनिया को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं. अब लगता है कि वो सफर शुरू हो गया है.

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रवि किशन का नया अंदाज

रवि किशन ने टी-सीरीज के साथ मिलकर अपना नया गाना अनाउंस किया है, जिसका टीजर जारी हुआ. इस गाने का टाइटल 'मनी फॉलोस माई ब्रदर' है, जो एक उनका बहुत पॉपुलर मीम भी है. भोजपुरी एक्टर के गाने के टीजर में हम एक मां और बेटे की जोड़ी को साथ बैठे देख सकते हैं. मां अपने बच्चे से कहती है कि पढ़ाई-लिखाई में ध्यान नहीं है, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा है? तो रवि किशन की आवाज में बच्चा अपनी मां से कह रहा है- पूरे देश को पागल कर दूंगा. अभी तो कुछ पेश किया है. नाम या दाम, नाम- मनी फॉलोस माई ब्रदर. ये गाना 11 सितंबर को रिलीज होने वाला है.

मनी फॉलोस माई ब्रदर गाने के टीजर को देखकर लोग हैरान रह गए हैं. रवि किशन अपने मीम को पॉप कल्चर का हिस्सा इस खास तरीके से बनाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. कई लोग इसे मौके पर चौका मारना भी कह रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा भी कि GTA 6 गेम से पहले उन्होंने रवि किशन का मीम में बदला गाना देख लिया. सोशल मीडिया सिर्फ उन्हीं की चर्चाओं से भरा हुआ है.

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कैसे पॉपुलर बना रवि किशन का मीम?

रवि किशन कुछ महीनों पहले राज शमानी के पॉडकास्ट में आए थे, जहां उनसे नाम या पहचान- दोनों में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कहा गया. रवि ने कहा कि वो पहचान चुनेंगे, क्योंकि उससे पैसा दौड़कर आता है. इस पॉडकास्ट में उन्होंने और भी कई सारी बातें कही थीं. जेन-जी ने उनकी यही बातों का मीम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे देख उन्हें भी बड़ी खुशी हुई.

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