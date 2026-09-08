scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'GTA 6 से पहले ये भी देख लिया', रवि किशन ने 'मनी फॉलोस ब्रदर' मीम पर बनाया गाना, हैरान हुए लोग

रवि किशन ने दुनिया को अपने पीछे पागल बनाने का एक और रास्ता ढूंढ निकाला है. उन्होंने अपने पॉपुलर 'मनी फॉलोस ब्रदर' मीम पर गाना बना डाला है, जिसका टीजर देखकर लोग हैरान रह गए हैं.

Advertisement
X
रवि किशन का नया गाना (Photo: x/@ravikishann)
रवि किशन का नया गाना (Photo: x/@ravikishann)

'मिर्जापुर: द मूवी' में रवि किशन ने विलेन बनकर जो भौकाल मचाया, वो हम सभी ने महसूस किया. बब्बन बबुआ के किरदार में उन्होंने ऑडियंस के दिमाग में अपनी एक छाप छोड़ी. रवि किशन पिछले कुछ वक्त से लोगों को अपना दीवाना बनाते आ रहे हैं. हालांकि उनके मुताबिक, ये तो सिर्फ शुरुआत है. वो अभी तो और भी दुनिया को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं. अब लगता है कि वो सफर शुरू हो गया है. 

रवि किशन का नया अंदाज

रवि किशन ने टी-सीरीज के साथ मिलकर अपना नया गाना अनाउंस किया है, जिसका टीजर जारी हुआ. इस गाने का टाइटल 'मनी फॉलोस माई ब्रदर' है, जो एक उनका बहुत पॉपुलर मीम भी है. भोजपुरी एक्टर के गाने के टीजर में हम एक मां और बेटे की जोड़ी को साथ बैठे देख सकते हैं. मां अपने बच्चे से कहती है कि पढ़ाई-लिखाई में ध्यान नहीं है, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा है? तो रवि किशन की आवाज में बच्चा अपनी मां से कह रहा है-  पूरे देश को पागल कर दूंगा. अभी तो कुछ पेश किया है. नाम या दाम, नाम- मनी फॉलोस माई ब्रदर. ये गाना 11 सितंबर को रिलीज होने वाला है. 

सम्बंधित ख़बरें

Divyenndu
'मिर्जापुर द मूवी' इंटीमेट सीन करने से नहीं हिचके 'मुन्ना भैया', बोले- बेड पर...
mirzapur movie theatre inside video
'मिर्जापुर द मूवी': थिएटर में भिड़े फैंस, लात-घूसों-चप्पलों से की मारपीट
Ravi Kishan outshines main lead Pankaj Tripathi, Divyendu sharma and Ali Fazal in Mirzapur the movie
'मिर्जापुर द मूवी' में रवि किशन का भौकाल, गुड्डू-मुन्ना पर पड़े भारी
Mirzapur: The Movie review
Review: मिर्जापुर का फिर मचा भौकाल, भरपूर हैं सीटीमार मोमेंट्स
ravi kishan slammed manoj Tiwari
'मैंने कॉफी पीने लायक बनाया', मनोज तिवारी का रवि किशन पर वार!

मनी फॉलोस माई ब्रदर गाने के टीजर को देखकर लोग हैरान रह गए हैं. रवि किशन अपने मीम को पॉप कल्चर का हिस्सा इस खास तरीके से बनाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. कई लोग इसे मौके पर चौका मारना भी कह रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा भी कि GTA 6 गेम से पहले उन्होंने रवि किशन का मीम में बदला गाना देख लिया. सोशल मीडिया सिर्फ उन्हीं की चर्चाओं से भरा हुआ है. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ravi Kishan (@ravikishann)

कैसे पॉपुलर बना रवि किशन का मीम?

रवि किशन कुछ महीनों पहले राज शमानी के पॉडकास्ट में आए थे, जहां उनसे नाम या पहचान- दोनों में से किसी एक चीज को चुनने के लिए कहा गया. रवि ने कहा कि वो पहचान चुनेंगे, क्योंकि उससे पैसा दौड़कर आता है. इस पॉडकास्ट में उन्होंने और भी कई सारी बातें कही थीं. जेन-जी ने उनकी यही बातों का मीम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे देख उन्हें भी बड़ी खुशी हुई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    PM के मुंबई दौरे से पहले अंबानी कल्चरल सेंटर से दो संदिग्ध हिरासत में, एक के पास मिली PMO की फर्जी आईडी |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में MCD, लक्ष्मी नगर-विश्वास नगर में अवैध PG पर शिकंजा |
    डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कैसे देगा विकास को गति? पीएम मोदी ने बताया |
    वडोदरा में पीएम मोदी का मेगा शो, जेन-Z से किया सीधा संवाद, देखें पूरा भाषण |
    Surya Ketu 2026: केतु की छाया से मुक्त होंगे सूर्य! 17 सितंबर से 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू |
    वो मार्बल जो भयानक गर्मी में ठंडा रहता है? सऊदी के मक्का में भी वो ही लगा है |
    विदेश में भी 'सीता राम', नीम करोली बाबा से मिलने की स्टीव जॉब्स की अधूरी इच्छा |
    Beautiful lakes in India: भारत की 10 सबसे खूबसूरत झीलें, जहां हर तरफ है जन्नत जैसा नजारा! |
    सत्य निकेतन त्रासदी: 7 मौतें, फरार मालिक गिरफ्तार, पलायन करते DU छात्र, देखें ग्राउंड की ये तस्वीरें |
    शख्स को पानी में खींच रहा था मगरमच्छ, दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल
    Advertisement