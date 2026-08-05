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Trigrahi Yog 2026: आज त्रिग्रही योग करेगा चमत्कार! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेगा सफलता का द्वार

Trigrahi Yog 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 से 17 अगस्त तक का समय ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है. सूर्य, गुरु और बुध का त्रिग्रही योग तीन राशियों के लिए प्रगति, समृद्धि और धन लाभ के नए अवसर ला सकता है. हालांकि, ग्रहों की अनुकूलता के साथ-साथ मेहनत और सही दिशा में प्रयास भी सफलता की कुंजी हैं. यदि इस समय का सदुपयोग किया जाए, तो यह अवधि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है.

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त्रिग्रही योग का संयोग (Photo: ITG)
त्रिग्रही योग का संयोग (Photo: ITG)

Trigrahi Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनका आपसी संयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालता है. जब सूर्य, गुरु और बुध जैसे प्रभावशाली ग्रह एक साथ किसी विशेष योग का निर्माण करते हैं, तो इसका असर कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 अगस्त यानी आज से 17 अगस्त तक बनने वाला यह त्रिग्रही योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. इस दौरान विशेष रूप से तीन राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खुलने और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं.

त्रिग्रही योग का महत्व

सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, मान-सम्मान और ऊर्जा का कारक माना जाता है. गुरु ज्ञान, भाग्य, विस्तार और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार, संवाद और निर्णय क्षमता का ग्रह है. जब ये तीनों ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, समझदारी और अवसरों का ऐसा मेल बनता है, जो सफलता की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है.

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यह योग खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभदायक माना जाता है जो व्यापार, लेखन, शिक्षा, मीडिया, प्रशासन या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं. इस अवधि में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है और रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है.

सिंह राशि
सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष फलदायी हो सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए भी यह समय मुनाफे वाला साबित हो सकता है. अचानक धन प्राप्ति या किसी पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं.

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कन्या राशि
बुध कन्या राशि का स्वामी है, इसलिए इस योग का लाभ इस राशि के जातकों को भी भरपूर मिल सकता है. बुद्धि और निर्णय क्षमता के दम पर आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. व्यापार में नई डील, नौकरी में बेहतर अवसर और आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है. इस अवधि में की गई मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ है.

धनु राशि
गुरु की कृपा से धनु राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है. इस योग के प्रभाव से करियर में प्रगति, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनने की संभावना है. जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए थे, उन्हें अब गति मिल सकती है. शिक्षा और उच्च अध्ययन से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.

क्या करें इस शुभ समय में?

इस अवधि का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जातकों को संयम, सकारात्मक सोच और मेहनत बनाए रखनी चाहिए. किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-विचार जरूर करें. गुरु और बुध से जुड़े उपाय जैसे पीले वस्त्र पहनना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, हरी वस्तुओं का दान करना और सूर्य को जल अर्पित करना लाभकारी माना जाता है.

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