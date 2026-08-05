scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Rule Change: ₹25000 सैलरी वालों को भी मिलेगी पेंशन, आ रहा EPFO का नया नियम!

ईपीएफओ का नया नियम आने जा रहा है. सरकार पीएफ की अनि‍वार्य अधिकतम सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है, लेकिन अभी तक अधि‍कारिक ऐलान नहीं किया गया है.

Advertisement
X
ईपीएफओ का नया नियम. (Photo: File/ITG)
ईपीएफओ का नया नियम. (Photo: File/ITG)

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) के तहत एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यह बदलाव सैलरी और पेंशन को लेकर होने वाला है. खबर है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन लाखों कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिल सकता है, जिनका बेसिक वेतन 25,000 रुपये है. क्‍योंकि ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है. 

सूत्रों के अनुसार, यह सीमा सितंबर 2014 में अंतिम बार संशोधित होने के बाद से अपरिवर्तित रही है यानी लगभग 12 वर्ष पहले बदलाव हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि नई सीमा का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) के PF और पेंशन कवरेज को अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों तक फैलाना है. 

मनीकंट्रोल के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन येाजना (EPS) के तहत अनिवार्य वेतन सीमा (Wage Ceiling) को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है. अब इसे केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा. यह नियम 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले सभी रजिस्‍टर्ड कंपनियों पर लागू होगा. आखिरी बार इसमें सितंबर, 2014 में बदलाव किया गया था . 

सम्बंधित ख़बरें

epfo wage ceiling increase
12 साल बाद बदला PF और पेंशन का नियम!
EPFO Big Alert
EPFO का e-Office 5 अगस्त को 3.5 घंटे रहेगा बंद, निपटा लें जरूरी काम
EPFO Interest Credit
पुराना PF अकाउंट हो गया गुम? EPFO के इस नए फीचर से मिनटों में पता करें
CBI FIR against Anil Ambani in ₹1,816 crore EPFO loss case
CBI ने अनिल अंबानी पर दर्ज की एफआईआर, EPFO से धोखाधड़ी का मामला!
EPFO Big Alert
आप तो नहीं कर रहे ये गलती? PF से पैसे निकालना भी होगा मुश्किल

क्‍या होता है अनिवार्य वेतन सीमा? 
अनिवार्य वेतन सीमा (Wage Ceiling) वह अधिकतम बेसिक सैलरी (Basic Salary + DA) है, जिसपर प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन (EPS) में कंट्रीब्‍यूशन देना अनिवार्य होता है. अभी ये लिमिट 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये हर महीने करने का विचार है. हालांकि, अगर इससे ज्‍यादा सैलरी है तो उनको इससे बाहर होने का विकल्‍प था और कंपनी 15000 रुपये तक ही अनिवार्य योगदान देती है. 

Advertisement

30,000 रुपये करने का था प्रस्‍ताव 
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने पहले इस लिमिट को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का प्रस्‍ताव रखा था. हालांकि, वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद 25,000 रुपये प्रति माह पर फैसला लिया गया. 

बढ़ेगा वित्तीय बोझ 
सरकार के इस नियम से कंपनियों और सरकार दोनों पर फाइनेंशियल वेटेज बढ़ेगा. वेतन सीमा बढ़ने से कंपनियों को अब ज्‍यादा कर्मचारियों के लिए पीएफ और पेंशन में 12 फीसदी का योगदान देना हेागा, जिससे उनकी पेरोल कॉस्‍ट बढ़ जाएगी. वहीं पेंशन फंड में भी सरकार का योगदान बढ़ जाएगा, क्‍योंकि सरकार भी पेंशन को लेकर कर्मचारियों को लाभ देती है. इसके साथ ही पीए पर ब्‍याज का कंट्रीब्‍यूशन भी बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    सरसों पर कपड़ों की डाई, जीरा और लौंग पर सिंथेटिक रंग... हैदराबाद में 25 टन मिलावटी मसाले जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार |
    जम्मू से अमरनाथ यात्रा रोकी गई... आर्टिकल 370 की बरसी पर कड़ी सुरक्षा |
    नाचते हुए एक्ट्रेस ने ससुराल में किया गृह प्रवेश, पति ने धूमधाम से किया नई दुल्हन का वेलकम, हुआ रोमांटिक |
    टोल दो और गड्ढों में गिरकर मरो! मुंबई-नासिक हाईवे बना 'डेथ ट्रैप', 24 घंटे में दो दर्दनाक मौतों से फैला आक्रोश |
    भारत के सर्विस सेक्टर में सुस्ती... ग्रोथ 53 महीनों के निचले स्तर पर, देश के GDP की है रीढ़ |
    विदेशी ने दिखाई भारत की ऐसी जगह, लोग बोले- ये तो स्विट्जरलैंड जैसा है |
    Panditya Yoga 2026: गुरु-बुध की युति से बना दुर्लभ पांडित्य योग, 4 राशियों के शुरू हुए अच्छे दिन |
    गर्लफ्रेंड से मिलना था... तो उसके घर पहुंच गया, मगर वो कहीं और थी... फिर खत्म हो गई इंस्टाग्राम वाली प्रेम कहानी |
    इतिहास बदलने की तैयारी... वैभव सूर्यवंशी की जद में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड! |
    मोदी-योगी वाली कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त, मुस्लिम कांवड़िया भी बना साथी; दिल छू लेगी इनकी कहानी
    Advertisement