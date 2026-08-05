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Shreya Kalra Wins Lock Upp 2: श्रेया कालरा ने मारी बाजी! बनीं लॉक अप 2 की विनर, जीती मोटी रकम

Lock Upp Season 2 का ग्रैंड फिनाले खत्म हो गया है. श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी को हराकर शो की ट्रॉफी और 1 करोड़ की प्राइज मनी अपने नाम कर ली. जानिए फिनाले की पूरी डिटेल.

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लॉक अप 2 की जीता का ताज किसके सिर सजेगा? (Photo: ITGD)
लॉक अप 2 की जीता का ताज किसके सिर सजेगा? (Photo: ITGD)

Lock Upp Season 2 Winner: 6 हफ्तों तक चले रोमांचक सफर के बाद आखिरकार श्रेया कालरा ने लॉक अप सीजन 2 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. ग्रैंड फिनाले में उनका मुकाबला शिवांगी जोशी से था, लेकिन दर्शकों के प्यार और शानदार गेम के दम पर श्रेया ने बाजी मार ली. इसके साथ ही उन्होंने 1 करोड़ी का प्राइज मनी और विनर की चमचमाती ट्रॉफी भी अपने नाम की. वहीं, शानदार प्रदर्शन के बावजूद शिवांगी जोशी को रनर-अप बनकर संतोष करना पड़ा.

फराह खान और रितेश देशमुख के रियलिटी शो का आज ग्रैंड फिनाले हुआ. राम कपूर, शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा और योगेश रावत टॉप-5 में पहुंचे थे. मेकर्स ने बिना कोई सस्पेंस बनाते हुए सीधा एपिसोड जगजाहिर कर दिया और विनर का नाम अनाउंस किया.

27 जून को शुरू हुए इस रियलिटी शो में 15 कंटेस्टेंट्स ने अपनी जिंदगी के बड़े-बड़े राज खोलते हुए 6 हफ्तों का मुश्किल सफर तय किया. 

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शिवांगी जोशी का दिखा वर्जन

टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी शो में अपने नए अंदाज की वजह से चर्चा में रहीं. हर्षद चोपड़ा संग उनकी करीबी, शिल्पा शिंदे के साथ हुई बड़ी लड़ाई ने सभी का ध्यान खींचा. शो में शिवांगी लीडर के तौर पर भी मजबूती से उभरीं. बावजूद इसके वो श्रेया से हार गईं. 

टॉप-5 कंटेस्टेंट्स कौन?

ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाने वाले 5 फाइनलिस्ट हैं- राम कपूर, शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा और योगेश रावत. लॉक अप 2 से बाहर होने के बाद वरुण यादव ने अपने फैंस के लिए एक भावुक वीडियो संदेश शेयर किया. उन्होंने उनका साथ देने और प्यार देने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद किया.

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