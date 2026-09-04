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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से स्वतंत्र को पकड़ा है.

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स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया कि उसी ने संजय कुमार के सिर पर वार किया था (File Photo: ITG)
स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया कि उसी ने संजय कुमार के सिर पर वार किया था (File Photo: ITG)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया है. वहीं, दिल्ली में शुक्रवार दोपहर को तेज बारिश के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कई हिस्सों में पानी भर गया. इन खबरों के अलावा, भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम पहली बार जापान के खिलाफ एक T20I मैच खेलेगी. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें

स्वतंत्र भारद्वाज बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया, जंतर-मंतर पर निशु आजाद के पिता से मारपीट का है आरोप 

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया है. पुलिस ने बुलंदशहर से स्वतंत्र को पकड़ा है. यह कार्रवाई एक वायरल पॉडकास्ट क्लिप के सामने आने के बाद हुई है, जिसमें आरोपी ने निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमला करने की बात कथित तौर पर कबूल की थी.

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एक क्लिक में पढ़ें 3 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें

गगनयान के लिए इसरो का बड़ा कदम, इसी साल अंतरिक्ष में जाएगा पहला मानवरहित मिशन 

इसरो इस साल गगनयान मिशन का पहला मानवरहित मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इसरो चेयरमैन वी. नारायणन ने शुक्रवार को श्रीहरिकोटा में बताया कि इस मिशन पर तेजी से काम चल रहा है. इस उड़ान में कोई इंसान अंतरिक्ष में नहीं जाएगा. पहले इस मिशन के जरिए गगनयान के सभी जरूरी सिस्टम को जांचा जाएगा. 

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गंगा खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर, 6 प्रखंडों के दर्जनों गांव जलमग्न, घरों में 5 फीट तक पानी 

बिहार के मुंगेर जिले में गंगा एक बार फिर उफान पर है. नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है. लगातार बढ़ते पानी ने निचले इलाकों और दियारा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. छह प्रखंडों के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं और कई जगह घरों के भीतर तक पानी पहुंच चुका है.

डिजिटल अरेस्ट के मामलों में CBI का बड़ा एक्शन, 20 राज्यों में छापेमारी, 3 गिरफ्तार 

CBI ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े तीन मामलों में 20 राज्यों के 89 ठिकानों पर छापेमारी की है. ऑपरेशन चक्र-VI के तहत हुई इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. CBI ने बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और कई अहम सबूत जब्त किए हैं. CBI की इस कार्रवाई का मकसद डिजिटल अरेस्ट के पीछे काम कर रहे गिरोह तक पहुंचना है.

एक घंटे की बारिश में ही डूबी दिल्ली! एयरपोर्ट पर भरा पानी, सड़कों पर वाटरफॉल 

दिल्ली में शुक्रवार दोपहर को तेज बारिश के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कई हिस्सों में पानी भर गया. इस जलभराव के कारण एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ. खराब मौसम की वजह से 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच 9 फ्लाइट्स डायवर्ट करनी पड़ीं. इनमें 4 फ्लाइट्स जयपुर, 4 लखनऊ और 1 फ्लाइट अहमदाबाद भेजी गई. 

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3 बर्थ सर्टिफिकेट, 3 उम्र... टीम इंडिया के इस क्रिकेटर पर BCCI का सख्त एक्शन, 2 साल का बैन 

उम्र की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद BCCI ने पश्चिम बंगाल के लेग स्पिनर रोहित यादव पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है. उम्र से जुड़े इन दस्तावेजों में अंतर के कारण वह आयु वर्ग की क्रिकेट के लिए अयोग्य पाए गए. दरअसल, रोहित के नाम पर तीन अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र मिले हैं, जिनमें जन्म वर्ष 2007, 2009 और 2010 दर्ज है. 

सोनिया गांधी की किताब पर नया मोड़, पेंगुइन विवाद के बाद अब हार्पर कॉलिन्स छापेगी 

कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरण किताब 'Belonging: A Journey of Love' अब हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्रकाशित करेगी और इसका वैश्विक विमोचन 10 नवंबर को होगा. हार्पर कॉलिन्स ने इसे हमारे दौर की सबसे बहुप्रतीक्षित राजनीतिक संस्मरण किताबों में से एक बताया है. किताब में सोनिया गांधी के जीवन के कई अहम पड़ावों को शामिल है 

चीन के इस पोर्ट सिटी में भयंकर लैंडस्लाइड, 21 लोगों की मौत, सर्च अभियान जारी 

चीन के शिजांग में भूस्खलन से प्रभावित ग्यिरोंग पोर्ट पर तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 541 लोग अभी भी लापता हैं. लापता लोगों की तलाश के लिए जलमग्न हो चुके इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. 

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जापान के खिलाफ पहली बार टी20I मैच खेलेगी टीम इंडिया, एशिया गेम्स से पहले BCCI का बड़ा ऐलान 

भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ इस बार क्रिकेट के मैदान पर खास अंदाज में मनाई जाएगी. भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम जापान के खिलाफ एक T20I मैच खेलेगी. दोनों देशों की टीमें पहली बार इस तरह के अंतरराष्ट्रीय मैच में आमने-सामने होंगी. यह मैच 22 सितंबर 2026 को तोचिगी प्रांत के सानो इंटरनेशनल ग्राउंड में खेला जाएगा. 

Asian Games: जापान में कंटेनर में रहेंगे भारतीय एथलीट... मेडल की तैयारी का ये तरीका देख चौंक जाएंगे 

जापान में 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में इस बार खिलाड़ियों के लिए पारंपरिक ‘एथलीट्स विलेज’ नहीं होगा. खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम कंटेनर, क्रूज जैसी जगहों पर किया गया है. ऐसे में SAI ने पटियाला और बेंगलुरु में ऐसे ही कंटेनर रूम तैयार किए हैं, ताकि भारतीय खिलाड़ी जापान पहुंचने से पहले उस माहौल के अभ्यस्त हो जाएं.

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