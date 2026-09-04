'दिमाग हिल गया', मिर्जापुर में गुड्डू भइया का भौकाल देख चकराईं पत्नी ऋचा चड्ढा, इमोशनल हुए अली

फिल्म मिर्जापुर का भौकाल सिनेमाघरों में देखने को मिल रहा है. इसे पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं. फिल्म की रिलीज के दिन इसके एक्टर अली फजल ने इंस्टा पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है ये फिल्म नहीं बल्कि सिनेमा का सेलिब्रेशन है.

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अली ने फैंस से की अपील

अली ने लिखा- आज हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है. सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी फिल्म आई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये सिनेमा का जश्न है- बड़े और यादगार किरदारों का जश्न और उन सभी चीजों का जश्न, जिनके लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है. इस इंडस्ट्री का हिस्सा होकर मैं गर्व महसूस करता हूं. तो पेश है हमारी फिल्म मिर्जापुर, जो दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंच गई है. हम पर बहुत ज्यादा हार्ड मत करना- क्योंकि हम भी आप ही हैं. और हां, हमें बहुत ज्यादा प्यार भी मत करना... वरना आप बिखर जाओगे. लेकिन एक बात याद रखना. दिलवाले हैं हम...

एक्टर ने पोस्ट में फिल्म की पूरी टीम का आभार जताया. उन्होंने अपनी टीम में से कनिका, ऋषभ, अभिषेक, अहमद, कैनात, साजिद, रोहित, वसीम, राजीव, प्रज्ञा, नेत्रा, राहुल दामा, रिया, प्रियंका के नाम का जिक्र किया. साथ ही पर्दे के पीछे लगातार मेहनत करने वाले उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अली को अच्छा दिखाने के लिए दिन-रात काम किया. अली ने कहा कि उनकी कास्ट और क्रू सबसे खूबसूरत है. जो कि उनके अच्छे बुरे दिनों में साथ रहे. वैसे ही वो हमेशा उनके साथ बने रहें.

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अपनी पोस्ट के आखिर में अली ने फैमिली की तीन महिलाओं को शुक्रिया कहा. जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की. अपनी मां, पत्नी ऋचा चड्ढा और बेटी जुनेयरा पर अली ने प्यार लुटाया. अली की पोस्ट पर ऋचा ने कमेंट किया. वो लिखती हैं- रॉकिंग वाइफ का दिमाग हिल चुका है तुम्हारी दमदार परफॉर्मेंस देखकर.

अली फजल ने मिर्जापुर में गुड्डू पंडित का रोल प्ले किया है. ये शो उनके सबसे अहम और लोकप्रिय किरदारों में से एक है. इस किरदार ने उनके करियर की दिशा बदली है. रोल के लिए अली ने खूब मेहनत की. बॉडी बनाई, लुक चेंज किया. सीरीज के हर सीजन में अली ने अपनी दमदार एक्टिंग से धाक जमाई है.

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