Baingan Ki Kachri Recipe: शाम की चाय के साथ 2 चम्मच बेसन से बनाएं क्रिस्पी बैंगन कचरी, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी

Baingan Ki Kachri Recipe: लौकी और तोरई के अलावा बैंगन की सब्जी अक्सर भारतीय घरों में बनाई जाती है, मगर दिक्कत तो तब होती है जब इनका नाम सुनते ही अगर घर में बच्चे और बड़े मुंह बनाने लगते हैं. मगर इस बार आप बैंगन को बिल्कुल अलग अंदाज में बनाकर देखिए. मसालों, बेसन और चावल के आटे की कोटिंग में लिपटे बैंगन को तवे पर सेंककर आप स्वादिष्ट क्रिस्पी बैंगन कचरी तैयार कर सकते हैं. इसे आप शाम की चाय के साथ स्नैक या दाल-चावल और रोटी के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं.
कई लोग इसके नाम की वजह से इसे बैंगन की कचौरी समझ लेते हैं, लेकिन यह कचौरी नहीं है. इसमें बैंगन को स्लाइस में काटकर मसालों की कोटिंग की जाती है और फिर तवे पर कुरकुरा होने तक सेंका जाता है. शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर क्रिस्पी बैंगन कचरी की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे फॉलो करके आप भी घर पर झटपट इसे शाम की चाय के साथ स्नैक्स में बनाकर खा सकते हैं. चलिए आपको क्रिस्पी बैंगन कचरी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं.
बैंगन की कचरी के लिए सामग्री
बैंगन की कचरी कैसे बनाएं?
क्रिस्पी बैंगन बनाने का सीक्रेट
बैंगन को कुरकुरा बनाने के लिए हमेशा तीन बातों का ध्यान रखें. सबसे पहले स्लाइस मिडियम मोटाई की काटें. दूसरा, बेसन के साथ चावल का आटा जरूर इस्तेमाल करें. तीसरा, इसे तेज आंच पर पकाने के बजाय मिडियम आंच पर धीरे-धीरे सेंकें. इससे बाहर की मसालेदार परत कुरकुरी बनेगी और बैंगन अंदर से अच्छी तरह नरम हो जाएगा.
इस तरीके से करें सर्व
तैयार बैंगन की कचरी को गरमागरम हरी चटनी, दही या टोमैटो सॉस के साथ सर्व करें. आप इसे लंच या डिनर में रोटी, पराठे और दाल-चावल के साथ भी खा सकते हैं. रोज की बैंगन की सब्जी से अलग यह आसान रेसिपी घरवालों को जरूर पसंद आएगी. इससे आप चाहे तो चाय के साथ भी पकौड़ों की तरह खा सकते हैं.