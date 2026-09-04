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Baingan Ki Kachri Recipe: शाम की चाय के साथ 2 चम्मच बेसन से बनाएं क्रिस्पी बैंगन कचरी, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी

बैंगन की सब्जी जब भी घर में बनती हैं तो बच्चे और बड़े सभी मुंह बनाने लगते हैं. बैंगन से आप क्रिस्पी कचरी बना सकते हैं, जिसे खाने के बाद लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे. बैंगन की कचरी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और शाम को चाय के साथ गरमा-गरम सर्व करें. आइए आपको इसे बनाने की रेसिपी बताते हैं.

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बैंगन की कचरी भी बनती है. (PHOTO:AI)
बैंगन की कचरी भी बनती है. (PHOTO:AI)

Baingan Ki Kachri Recipe: लौकी और तोरई के अलावा बैंगन की सब्जी अक्सर भारतीय घरों में बनाई जाती है, मगर दिक्कत तो तब होती है जब इनका नाम सुनते ही अगर घर में बच्चे और बड़े मुंह बनाने लगते हैं. मगर इस बार आप बैंगन को बिल्कुल अलग अंदाज में बनाकर देखिए. मसालों, बेसन और चावल के आटे की कोटिंग में लिपटे बैंगन को तवे पर सेंककर आप स्वादिष्ट क्रिस्पी बैंगन कचरी तैयार कर सकते हैं. इसे आप शाम की चाय के साथ स्नैक या दाल-चावल और रोटी के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं.

कई लोग इसके नाम की वजह से इसे बैंगन की कचौरी समझ लेते हैं, लेकिन यह कचौरी नहीं है. इसमें बैंगन को स्लाइस में काटकर मसालों की कोटिंग की जाती है और फिर तवे पर कुरकुरा होने तक सेंका जाता है. शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर क्रिस्पी बैंगन कचरी की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे फॉलो करके आप भी घर पर झटपट इसे शाम की चाय के साथ स्नैक्स में बनाकर खा सकते हैं. चलिए आपको क्रिस्पी बैंगन कचरी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं.

बैंगन की कचरी के लिए सामग्री

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  • 1 बड़ा बैंगन
  • 2 बड़े चम्मच बेसन
  • 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • तेल जरूरत के अनुसार

बैंगन की कचरी कैसे बनाएं?

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  1. सबसे पहले बैंगन को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. अब इसे गोल या लंबी स्लाइस में काटें.
  2. इस बात का ध्यान रखें कि स्लाइस बहुत मोटी न हों, वरना इन्हें पकने में ज्यादा समय लगेगा. वहीं बहुत पतली स्लाइस जल्दी टूट सकती हैं.
  3. अब एक प्लेट में बेसन और चावल का आटा लें. इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर और नमक डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लें.
  4. चावल का आटा इस रेसिपी में बेहद खास है, क्योंकि इससे बैंगन की कोटिंग ज्यादा क्रिस्पी बनने में मदद करती है.
  5. अब बैंगन की हर स्लाइस को मसाले के मिक्सर में डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह कोट करें.
  6. अगर मसाला बैंगन पर चिपक नहीं रहा है, तो स्लाइस पर हल्का पानी लगाकर दोबारा मसाला लपेट सकते हैं. 
  7. इसके बाद गैस पर तवा रखें और थोड़ा तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने पर मसाले में लिपटी बैंगन की स्लाइस तवे पर रखें. इन्हें मिडियम आंच पर दोनों तरफ से सेंकें. 
  8. जब बैंगन दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी स्लाइस भी तैयार कर लें.

क्रिस्पी बैंगन बनाने का सीक्रेट

बैंगन को कुरकुरा बनाने के लिए हमेशा तीन बातों का ध्यान रखें. सबसे पहले स्लाइस मिडियम मोटाई की काटें. दूसरा, बेसन के साथ चावल का आटा जरूर इस्तेमाल करें. तीसरा, इसे तेज आंच पर पकाने के बजाय मिडियम आंच पर धीरे-धीरे सेंकें. इससे बाहर की मसालेदार परत कुरकुरी बनेगी और बैंगन अंदर से अच्छी तरह नरम हो जाएगा.

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इस तरीके से करें सर्व

तैयार बैंगन की कचरी को गरमागरम हरी चटनी, दही या टोमैटो सॉस के साथ सर्व करें. आप इसे लंच या डिनर में रोटी, पराठे और दाल-चावल के साथ भी खा सकते हैं. रोज की बैंगन की सब्जी से अलग यह आसान रेसिपी घरवालों को जरूर पसंद आएगी. इससे आप चाहे तो चाय के साथ भी पकौड़ों की तरह खा सकते हैं.

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