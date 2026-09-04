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एक घंटे की बारिश में ही डूबी दिल्ली! एयरपोर्ट पर भरा पानी, सड़कों पर वाटरफॉल

शुक्रवार को दिल्ली-NCR में जोरदार बारिश और आंधी-तूफान आया. इससे IGI एयरपोर्ट पर जलभराव हो गया. मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स डॉयवर्ट कर दी गईं. दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच नौ उड़ानों का रूट बदलना पड़ा. IMD ने शनिवार को और बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है.

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दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई. (Photo-X/@ANI)
दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई. (Photo-X/@ANI)

दिल्ली-NCR में शुक्रवार को तेज बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दीं. दोपहर में हुई भारी बारिश के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कई हिस्सों में पानी भर गया. एयरपोर्ट पर जलभराव के कारण फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ. 

खराब मौसम की वजह से 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच 9 फ्लाइट्स डायवर्ट करनी पड़ीं. इनमें 4 फ्लाइट्स जयपुर, 4 लखनऊ और 1 फ्लाइट अहमदाबाद भेजी गई. मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आने वाले घंटों में भी लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.

एयरपोर्ट पर चारों तरफ पानी ही पानी

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तेज बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के कई हिस्सों में पानी भर गया. यात्रियों को जलभराव के बीच से गुजरना पड़ा. एयरपोर्ट पर मौजूद एक यात्री ने कहा कि उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा. उसने बताया कि काफी ज्यादा पानी जमा था और वह करीब आधे घंटे से पानी कम होने का इंतजार कर रही थी.

मौसम खराब होने के कारण उड़ानों पर भी असर पड़ा. यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है.

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में शुक्रवार को दिनभर मौसम खराब रहने की संभावना है. दोपहर के समय मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है. कुछ इलाकों में बारिश का दौर शाम और रात तक जारी रह सकता है.

सफदरजंग में शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश का दौर शुक्रवार के बाद भी खत्म नहीं होगा. शनिवार, 5 सितंबर को भी हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है.

दिल्ली के साथ पूरे NCR में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 4 और 5 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसमें NCR के कई इलाके भी शामिल हैं.

लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है. सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों से जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है.

राजस्थान से यूपी तक बारिश का असर

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में 50 से 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने का अनुमान है. बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हवा के झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. मानसून की अक्षीय रेखा (Axial Line) भी सक्रिय है. इसका असर उत्तर भारत के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है.

राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश हुई. सवाई माधोपुर के खंडार में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. दिल्ली-NCR में भी मौसम का मिजाज फिलहाल बिगड़ा हुआ है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

आखिर क्यों हो रही इतनी बारिश

IMD के मुताबिक, दिल्ली-NCR में बारिश का यह दौर उत्तर-मध्य भारत में सक्रिय मानसूनी सिस्टम की वजह से है. उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके चलते मध्य भारत के साथ उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो रही है.

दिल्ली-NCR में शनिवार तक बादल, बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद बारिश की तीव्रता कम होने का अनुमान है. 6 सितंबर से दिल्ली में भारी बारिश का कोई अलर्ट फिलहाल नहीं है. हालांकि, हल्की बारिश या बूंदाबांदी जारी रह सकती है.

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