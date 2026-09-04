हैवान में दिवंगत एक्टर असरानी का आखिरी शॉट देख भावुक हुए अक्षय कुमार, बोले- आपकी बहुत याद आएगी

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी कई सालों बाद वापस बड़े पर्दे पर फिल्म हैवान से लौट रही है. ये एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. हैवान उनकी मलयालम फिल्म ओप्पम का हिंदी रीमेक है, जो अगले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही है.

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अक्षय की फिल्म में असरानी

हैवान फिल्म में बॉलीवुड के कई बेहतरीन कलाकार तो हैं. मगर उनके साथ ही एक और दिग्गज कलाकार दिवंगत असरानी जी भी इसका हिस्सा हैं. पिछले साल अक्टूबर में उनके निधन के बाद, वो दो फिल्मों- इक्कीस और भूत बंगला में नजर आ चुके थे. लेकिन अब वो आखिरी बार फिल्म हैवान में नजर आएंगे.

असरानी फिल्म हैवान में क्या रोल निभा रहे हैं, इससे भी अक्षय कुमार ने खुद पर्दा उठा दिया है. दिवंगत एक्टर की याद में उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर की, जिसमें उनके आखिरी शॉट की झलक दिखाई है. अपनी आखिरी फिल्म में असरानी एक वॉचमैन का रोल निभा रहे हैं. सीन में उनके साथ फैमिली मैन सीरीज वाले जेके यानी शारिब हाशमी भी हैं, जो पुलिस के रोल में होंगे.

इस सीन के बारे में अक्षय ने लिखा- मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस महान कलाकार के साथ काम करने और फिल्म हैवान में उनका आखिरी शॉट देखने का मौका मिला. असरानी जी, आपकी बहुत याद आएगी… आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता. अक्षय की पोस्ट पर फैंस ने भी अपना प्यार बरसाया है.

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असरानी की लीगेसी

दिवंगत एक्टर असरानी डायरेक्टर प्रियदर्शन की लगभग हर फिल्म का हिस्सा रहे हैं. उनकी पिछली फिल्म भूत बंगला में भी उनका अहम रोल था. अब वो हैवान में भी छोटा रोल करते दिखेंगे, जिसे देखते हुए शायद कई लोगों की आंखें भर आएंगी. वो पिछले पांच दशक से भी ज्यादा वक्त से बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर रहे थे. उन्होंने कई आइकॉनिक रोल भी निभाए, जिसमें से उनका सबसे यादगार शोले फिल्म का जेलर वाला रोल रहा.

बात करें फिल्म हैवान की, तो ये 11 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. फिल्म में सैयामी खेर, बोमन ईरानी और श्रिया पिलगांवकर जैसे जाने-माने कलाकार भी शामिल हैं.

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