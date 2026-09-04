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नाइजीरिया: जहाज से तेल चुराने में गई जान... जहरीली गैस की चपेट में आने से 37 लोगों की मौत

हादसा उस समय हुआ, जब लोग एक तेल लोडिंग जहाज से कच्चा तेल अपनी नावों में निकाल रहे थे. तेज दबाव में जहरीली गैस निकलने से लोगों की जान चली गई. कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी है.

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पर्यावरण से जुड़े संगठन ने शुक्रवार को हादसे की जानकारी दी. (Photo: Representational)
पर्यावरण से जुड़े संगठन ने शुक्रवार को हादसे की जानकारी दी. (Photo: Representational)

नाइजीरिया के तेल समृद्ध राज्य 'रिवर्स' में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां कच्चा तेल चुराने की कोशिश कर रहे कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेल निकालते समय जहरीली गैस निकलने लगी, जो सांस के जरिए अंदर गई और लोगों की जान चली गई. कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

पर्यावरण से जुड़े संगठन यूथ्स एंड एनवायरनमेंटल एडवोकेसी सेंटर ने शुक्रवार को हादसे की जानकारी दी. संगठन के मुताबिक, यह घटना गुरुवार को हुई. कई लोग एक तेल लोड करने वाले जहाज से कच्चा तेल अपनी छोटी नावों में निकाल रहे थे. इसके लिए एक अवैध तेल निकासी जगह का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसी दौरान तेज दबाव के साथ जहरीली गैस और धुएं का रिसाव हुआ, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई.

संगठन ने बताया कि हादसे के बाद कई लोग अभी भी लापता हैं. आशंका है कि कुछ लोग जहरीले धुएं की चपेट में आने के बाद पानी में गिर गए या घटनास्थल से बाहर नहीं निकल सके.

पुलिस ने मौतों की पुष्टि की

रिवर्स राज्य की पुलिस ने शुक्रवार को घटना की पुष्टि की, हालांकि पुलिस ने मृतकों की संख्या नहीं बताई है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. रिवर्स राज्य पुलिस की प्रवक्ता ब्लेसिंग अगाबे ने कहा कि पुलिस कमांड मौतों की पुष्टि कर सकती है. उनके मुताबिक, शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि पीड़ित कथित तौर पर कच्चे तेल की चोरी करने की कोशिश कर रहे थे.

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नाइजर डेल्टा में आम है तेल चोरी

बता दें कि नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा क्षेत्र में तेल चोरी की घटनाएं लंबे समय से सामने आती रही हैं. यह इलाका देश के सबसे प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है. नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन तेल संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद नाइजर डेल्टा में बड़ी आबादी गरीबी और बेरोजगारी से जूझती है.

इलाके में दशकों से तेल की खोज और उत्पादन के कारण पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है. पाइपलाइनों में अवैध छेद कर तेल निकालना और उसे छोटी नावों या दूसरे साधनों के जरिए ले जाना यहां आम है.

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