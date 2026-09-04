जापान के खिलाफ पहली बार टी20I मैच खेलेगी टीम इंडिया, एशिया गेम्स से पहले BCCI का बड़ा ऐलान

भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ इस बार क्रिकेट के मैदान पर खास अंदाज में मनाई जाएगी. भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम जापान के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी. दोनों देशों की टीमें पहली बार इस तरह के अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में आमने-सामने होंगी, जिससे यह मैच ऐतिहासिक बन गया है.

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सुजुकी कप के नाम से होने वाला यह मुकाबला 22 सितंबर 2026 को तोचिगी प्रांत के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे शुरू होगा. जापान क्रिकेट एसोसिएशन और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इस विशेष मैच की घोषणा की है.

𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴!



India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan



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भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम इस महीने एशियन गेम्स के लिए जापान की यात्रा करेगी, लेकिन उससे पहले यह मुकाबला बेहद खास होगा. टीम इंडिया पहली बार जापान के खिलाफ कोई इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी. दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीमों में शामिल भारत की मौजूदगी जापान में क्रिकेट को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है. जापान क्रिकेट एसोसिएशन लंबे समय से देश में क्रिकेट के विकास और लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है. ऐसे में भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबला स्थानीय खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा आकर्षण होगा.

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भारत की निगाहें ओलंपिक की मेजबानी पर

भारत और जापान के बीच होने वाला यह मैच 'Sport 75' पहल का पहला कार्यक्रम होगा. इस पहल का मकसद खेलों के जरिए दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना है. यह पहल भारत और जापान के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई सहमति का हिस्सा है. इसमें खेल के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ भारत की 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा को भी ध्यान में रखा गया है.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस मुकाबले को भारतीय क्रिकेट के लिए अहम अवसर बताया. उन्होंने कहा कि जापान में भारतीय टीम का खेलना क्रिकेट को नए दर्शकों तक पहुंचाने का मौका है. सैकिया ने भारत और जापान के लंबे समय से चले आ रहे दोस्ताना संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में क्रिकेट की भागीदारी खास महत्व रखती है. उन्होंने यह भी कहा कि बीसीसीआई क्रिकेट को उसके पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी को समझता है और जापान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर वहां इस खेल को मजबूत करने के लिए काम करेगा.

जापान क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नाओकी मियाजी ने भारतीय टीम को जापान बुलाने को संगठन के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने बीसीसीआई के सहयोग के लिए आभार जताते हुए भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के जापान पहुंचने की उम्मीद जताई. मियाजी ने स्थानीय जापानी लोगों से भी मुकाबला देखने और अपनी टीम का समर्थन करने की अपील की है. जापान के खिलाड़ियों के लिए भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना इंटरनेशनल लेवल पर खुद को परखने का बड़ा अवसर होगा.

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