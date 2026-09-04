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3 बर्थ सर्टिफिकेट, 3 उम्र... टीम इंडिया के इस क्रिकेटर पर BCCI का सख्त एक्शन, 2 साल का बैन

बंगाल के लेग स्पिनर रोहित यादव पर उम्र से जुड़ी गड़बड़ी के आरोप में BCCI ने दो साल का बैन लगा दिया है. उनके नाम पर 2007, 2009 और 2010 के जन्म वर्ष वाले तीन अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र मिले. रोहित हाल में भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा रहे थे.

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उम्र का फर्जीवाड़ा पड़ा भारी... (Representation image, Getty)
उम्र का फर्जीवाड़ा पड़ा भारी... (Representation image, Getty)

उम्र की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बंगाल के लेग स्पिनर रोहित यादव पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है. खास बात यह है कि रोहित के नाम पर तीन अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र मिले हैं, जिनमें जन्म वर्ष 2007, 2009 और 2010 दर्ज है. उम्र से जुड़े इन दस्तावेजों में अंतर के कारण वह आयु वर्ग की क्रिकेट के लिए अयोग्य पाए गए.

रोहित हाल ही में भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा रहे थे. उन्होंने जुलाई में श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए अंडर-19 टीम में खेलते हुए 6 विकेट निकाले थे और टीम को फाइनल टेस्ट जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए भी भारत की टीम में चुना गया था. यह सीरीज इस महीने राजकोट और अहमदाबाद में प्रस्तावित है.

लेकिन श्रीलंका दौरे के दौरान उनके दस्तावेजों की जांच में उम्र को लेकर गड़बड़ी सामने आई. BCCI के एक सूत्र ने बताया, 'उन्हें दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है.'

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दस्तावेजों में भी बड़ा अंतर

रोहित मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बंगाल क्रिकेट से जुड़े हुए हैं. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) में उनके पंजीकरण के समय जन्म वर्ष 2007 दर्ज था. हालांकि, उनके आधार रिकॉर्ड में भी अलग-अलग समय पर अलग जन्म वर्ष सामने आए. 2017 और 2020 में अपडेट किए गए आधार रिकॉर्ड में जन्म वर्ष 2006 था, जिसे 2021 में बदलकर 2009 कर दिया गया.

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मामला सामने आने के बाद CAB ने पहले ही रोहित को अपनी जूनियर टीमों से बाहर कर दिया था और इस संबंध में BCCI को जानकारी दी थी. अब बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट में उनके खेलने पर दो साल की रोक लगा दी है और सभी संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों को इसकी जानकारी दे दी है.

CAB ने 62 खिलाड़ियों पर कसा शिकंजा

रोहित यादव अकेले खिलाड़ी नहीं हैं जिन पर उम्र और दस्तावेजों को लेकर कार्रवाई हुई है. CAB ने दस्तावेजों और उम्र से जुड़ी विसंगतियों के चलते कुल 62 खिलाड़ियों को 2026-27 और 2027-28 सीजन में किसी भी टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर के लिहाज से अयोग्य घोषित किया है.

इस सूची में भारत की 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे तेज गेंदबाज रवि कुमार का नाम भी शामिल है. CAB के रिकॉर्ड में उनकी उम्र में 45 महीने का अंतर पाया गया है. इसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर विशाल भट्टी भी इस सूची में हैं, जो तीन फर्स्ट क्लास और दो लिस्ट-ए मैच खेल चुके हैं.

CAB ने कई अन्य आयु वर्ग के खिलाड़ियों के रिकॉर्ड में भी वर्षों का अंतर पाया है. एसोसिएशन ने दस्तावेजों और उम्र से जुड़े रिकॉर्ड की व्यापक जांच के बाद इन खिलाड़ियों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी की है. इस कार्रवाई से साफ है कि BCCI और राज्य क्रिकेट संघ अब जूनियर क्रिकेट में उम्र संबंधी गड़बड़ियों को लेकर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त रुख अपना रहे हैं.

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