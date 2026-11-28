राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रविवार (29 नवंबर) को राजधानी दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्त समाज का संदेश दिया जाएगा. इस इवेंट में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे.

और पढ़ें

पूर्व सीजेआई जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है. 'राष्ट्र वंदनम' नाम से आयोजित यह कार्यक्रम 29 नवंबर को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में होगा. इसका आयोजन आरएसएस की दिल्ली यूनिट कर रही है. इस मौके पर संघ की स्थापना के 101 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस जगदीश सिंह खेहर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी नरेंद्र ठाकुर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूर्व सीजेआई जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इसमें राजनीति, उद्योग जगत समेत विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों को आमंत्रित किया गया है. अब तक 85,000 से अधिक स्वयंसेवकों और करीब 75,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

Advertisement

इस आयोजन का उद्देश्य समाज को राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अनुशासन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी परंपराओं, आत्मनिर्भरता और नशामुक्त समाज का संदेश देना है.

---- समाप्त ----