उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट से नेपाल के जनकपुर धाम तक चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में किया गया था. इस ट्रेन का नियमित परिचालन आगामी 28 नवंबर यानी कल से शुरू हो रहा है. रेलवे ने इस ट्रेन की टाइमिंग,स्टॉपेज और पूरा शेड्यूल जारी किया है. आइए जानते हैं यह ट्रेन कहां रुकेगी और किस स्‍टॉपेज पर कितने बजे पहुंचेगी.

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रेलवे की जानकारी के मुताबिक, इस ट्रेन का नंबर 15595/15596 रखा गया है. 15595 नंबर की गाड़ी जनकपुर धाम से अयोध्‍या के बीच चलेगी और अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम के लिए 15596 नंबर से चलेगी. इस एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का नियमित परिचालन जनकपुर धाम से 28 नवंबर से और अयोध्या कैंट से 30 नवंबर से शुरू किया जा रहा है.

यह ट्रेन जनकपुर धाम से हर शनिवार और अयोध्या कैंट से हर सोमवार को चलाई जाएगी. इस नई ट्रेन में AC सेकंड क्‍लास के 02, AC 3rd क्‍लास के 03, AC 3rd क्‍लास की इकोनॉमी के 03, स्‍लीपर कैटेगरी के लिए 07 और एसएलआर के 02 कोच समेत कुल 17 कोच होंगे.

इस ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम (नेपाल) के मध्य गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, जयनगर के रास्ते एक साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 15595/15596 का नियमित ऑपरेशन 28 नवंबर से शुरू किया जा रहा है.

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यहां देखें शेड्यूल और स्टापेज़

28 नवंबर से हर शनिवार को गाड़ी सं. 15595 जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट सरयू-कमला एक्सप्रेस जनकपुर धाम (नेपाल) से नेपाली समयानुसार 13.10 बजे खुलकर नेपाली समयानुसार 14.25 बजे जबकि भारतीय समयानुसार 14.10 जयनगर कस्टम यार्ड पहुंचेगी और जयनगर कस्टम यार्ड से नेपाली समयानुसार 15.25 बजे जबकि भारतीय समयानुसार 15.10 बजे खुलकर 15.48 बजे मधुबनी, 17.10 बजे शीशो, 19.00 बजे सीतामढ़ी, 21.35 बजे रक्सौल, 22.50 बजे नरकटियागंज, अगले दिन 03.55 बजे गोरखपुर, 05.19 बजे बस्ती, 06.28 बजे मनकापुर, 07.25 बजे अयोध्या धाम रुकते हुए 08.10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी.

वापसी में कहां-कहां रुकेगी ये ट्रेन?

वापसी मे 30 नवंबर से हर सोमवार को गाड़ी सं. 15596 अयोध्या कैंट-जनकपुर धाम सरयू-कमला एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से 17.50 बजे खुलकर 18.20 बजे अयोध्या धाम, 19.30 बजे मनकापुर, 20.37 बजे बस्ती, 22.13 बजे गोरखपुर, अगले दिन 01.50 बजे नरकटियागंज, 03.10 बजे रक्सौल, 04.42 बजे सीतामढ़ी, 06.05 बजे शीशो, 07.00 बजे मधुबनी रुकते हुए भारतीय समयानुसार 08.30 बजे और नेपाली समयानुसार 08.45 बजे जयनगर कस्टम यार्ड पहुंचेगी. जयनगर कस्टम यार्ड से यह भारतीय समयानुसार 10.30 बजे जबकि नेपाली समयानुसार 10.45 बजे खुलकर नेपाली समयानुसार 12.40 बजे जनकपुर धाम (नेपाल) पहुंचेगी.

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