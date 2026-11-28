उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) रैंक के सात अधिकारी भी शामिल हैं. इन अधिकारियों में मोहित अग्रवाल, पीयूष मोर्डिया, रमित शर्मा, प्रवीण कुमार, लक्ष्मी सिंह, एसके भगत और प्रशांत कुमार शामिल हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बयान में बताया कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को अब प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. उन्होंने पीयूष मोर्डिया की जगह ली है, जिन्हें अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG), स्थापना (Establishment) बनाया गया है.

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बरेली जोन के ADG रमित शर्मा को लखनऊ जोन का नया ADG बनाया गया है. इसी तरह लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार को बरेली जोन का नया ADG नियुक्त किया गया है. आगरा जोन के ADG रहे एसके भगत का तबादला लखनऊ कर दिया गया है. ADG (प्रशासन) के पद पर तैनात प्रशांत कुमार को अब आगरा जोन का ADG बनाया गया है.

गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ के जिलों की अदला-बदली कर दी गई है. गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नर नियुक्त की गईं लक्ष्मी सिंह, 30 नवंबर 2022 से पड़ोसी जिले नोएडा में पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थीं. नोएडा में उनका कार्यकाल 3 साल, 11 महीने और 28 दिन का रहा.

किरण एस को बनाया गया वाराणसी का कमिश्नर

दूसरी ओर, जे. रविंदर गौड़ को 15 अप्रैल 2025 को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था. इससे पहले उन्होंने गोरखपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) के रूप में काम किया था और लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के पदों पर भी सेवाएं दी थीं. लखनऊ रेंज के IG रहे किरण एस को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.

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तकनीकी सेवाओं (Technical Services) के DIG आशीष तिवारी को सहारनपुर रेंज का DIG बनाया गया है. अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गौरव ग्रोवर अब मुरादाबाद के नए SSP बन गए हैं. उन्होंने सतपाल के साथ अपना पद बदला है, जो अब अयोध्या के नए SSP होंगे. राजेश कुमार श्रीवास्तव को इंटेलिजेंस मुख्यालय का पुलिस अधीक्षक (SP) बनाया गया है. बयान के अनुसार अजीत कुमार सिन्हा अब SP (UP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) हैं.

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